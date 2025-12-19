В чем ограничат скрывающихся за пределами страны от наказания

Ограничения вступят в силу, если есть приговор суда или постановление об административном наказании, а также подтверждение уклонения в исполнении наказания и нахождения за пределами России. Решение о введении мер будет приниматься генпрокурором и его заместителями, а предложения об ограничениях могут быть представлены федеральными госорганами. В течение трех рабочих дней после принятия решения о применении мер люди включаются в специальный список, который ведется Генпрокуратурой, он будет публиковаться в интернете. Кроме того, Генпрокуратура направляет информацию о включении человека в список во все госорганы, которые будут исполнять ограничения, прописанные в документе.