В чем ограничат скрывающихся за пределами страны от наказания

В чем ограничат скрывающихся за пределами страны от наказанияИм будет запрещено пользоваться консульскими услугами, онлайн-банками, «Госуслугами», а денежные средства будут заморожены
Депутаты 391 голосом приняли в первом чтении законопроект, вводящий множество ограничений для людей, которые за пределами страны уклоняются от уголовного или административного наказания. При этом административное наказание пока только за правонарушения по шести составам КоАПа – несоблюдение законодательства об иноагентах (ч. 42 ст. 19.5), нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34), призывы к сепаратизму (ст. 20.3.2), дискредитация Вооруженных сил России (ст. 20.3.3), призывы к санкциям (ст. 20.3.4), участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33). Законопроект был внесен 11 декабря группой депутатов во главе с депутатом Василием Пискаревым.
К нарушителям будут применяться «временные ограничительные меры» (в законопроекте их 14). Это, в частности, запрет на госрегистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, приостановка выданных им лицензий, разрешений и аккредитаций. Часть ограничений касается имущества – приостанавливается постановка недвижимости на кадастровый учет и регистрацию, запрещается заключение сделок в интересах этих физлиц (в том числе по доверенности). Транспортные средства нельзя будет покупать, продавать и водить.
Таким россиянам откажут в заключении кредитных договоров, запретят пользоваться системами дистанционного банковского обслуживания, «Госуслугами» и муниципальными услугами в электронной форме. Денежные средства таких людей и иное имущество будет заморожено, если не используются спецсчета. Причем если есть близкие родственники в России, которые не имеют своего дохода, то генпрокурор и его заместители смогут принять решение о назначении членам семьи «ежемесячного гуманитарного пособия». Его размер определит правительство по согласованию с ЦБ. Платиться это пособие будет за счет замороженных средств или со средств на спецсчете.
Также таким гражданам ограничат предоставление многих консульских услуг. Им нельзя будет передавать корреспонденцию, а если человек за границей окажется без средств к существованию, то консульство никак ему не будет помогать. Им не будут оформлять документы по вопросам гражданства, выдавать загранпаспорта, регистрировать и расторгать браки и др. Откажут им и в нотариальных действиях – нельзя будет удостоверять сделки, свидетельствовать верность копий и подлинность подписей и др. Также им нельзя будет легализовать иностранные официальные документы в консульствах, а также оказывать содействие в истребовании личных документов.
Ограничения вступят в силу, если есть приговор суда или постановление об административном наказании, а также подтверждение уклонения в исполнении наказания и нахождения за пределами России. Решение о введении мер будет приниматься генпрокурором и его заместителями, а предложения об ограничениях могут быть представлены федеральными госорганами. В течение трех рабочих дней после принятия решения о применении мер люди включаются в специальный список, который ведется Генпрокуратурой, он будет публиковаться в интернете. Кроме того, Генпрокуратура направляет информацию о включении человека в список во все госорганы, которые будут исполнять ограничения, прописанные в документе.
Основаниями для снятия таких мер будет отмена приговора суда или постановления об административном наказании, подтверждение об исполнении наказания, а кроме того – «нахождение лица на территории» России. Гражданин может подать заявление в Генпрокуратуру об исключении его из списка, если выполнено какое-либо из этих оснований. Снимут ограничения и в случае смерти.
Пискарев, представляя инициативу на пленарном заседании, заявил, что законопроекты разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина от 29 октября. По словам депутата, сейчас в международном розыске по инициативе России находится 10 593 человека: 5839 террористов, 1200 убийц и похитителей людей, 780 наркоторговцев, 300 коррупционеров, 127 преступников в кредитно-финансовой сфере, 277 насильников и др. За 11 месяцев 2025 г. иностранные страны отказали в выдаче 109 человек. Пискарев считает недопустимым, что такие граждане имеют доход в России, продают и покупают недвижимость и т. д., – вводимые меры должны «напоминать им о неотвратимости наказания».
Депутат Нина Останина (КПРФ) уточнила, не следует ли убрать из проекта «гуманитарное пособие» для родственников. Пискарев сказал, что убирать пособие – излишне. Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался о количестве правонарушителей. По словам Пискарева, по шести составам составлено 3290 протоколов, большинство из них исполнены, кроме тех, что составлены в отношении людей за границей – таких «около 300 человек»: «Поэтому ждем их в гости. Когда приедут, снимем с них ограничения».
Их однопартиец Ренат Сулейманов спросил, почему статус уголовников уравнивается законопроектом с административными правонарушителями. Пискарев заявил о том, что эти люди ведут антироссийскую деятельность: «Мы у них ничего не отбираем. Мы ограничиваем в пользовании, в распоряжении деньгами, которые зачастую они используют опять же против нашей страны».
Законопроект прописывает субъектов, в отношении которых он подлежит применению, и перечень ограничений, говорит партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «При вступлении в силу законопроекта гражданские права поименованных лиц будут подлежать официальному ограничению». Он напоминает, что схожий механизм ограничений применяется к тем, кто уклоняется от призыва в армию, и неплательщикам алиментов.