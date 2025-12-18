ГД приняла в первом чтении проекты против скрывающихся за рубежом преступников

Законопроекты предусматривают введение комплекса временных ограничений в отношении граждан, осужденных за преступления и уклоняющихся от исполнения наказания, а также лиц, совершивших за рубежом административные правонарушения против России. Речь идет, в частности, о призывах к нарушению территориальной целостности страны, введению санкций против РФ, дискредитации Вооруженных сил и нарушении законодательства об иностранных агентах.