ГД приняла в первом чтении проекты против скрывающихся за рубежом преступников

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся за рубежом от исполнения наказания за преступления и ряд административных правонарушений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициативы направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания и обеспечение верховенства закона. По его словам, даже находясь за пределами страны, «осужденные должны осознавать ответственность за совершенные действия».

Законопроекты предусматривают введение комплекса временных ограничений в отношении граждан, осужденных за преступления и уклоняющихся от исполнения наказания, а также лиц, совершивших за рубежом административные правонарушения против России. Речь идет, в частности, о призывах к нарушению территориальной целостности страны, введению санкций против РФ, дискредитации Вооруженных сил и нарушении законодательства об иностранных агентах.

Решение о применении ограничительных мер будет принимать Генеральная прокуратура РФ. В перечень возможных санкций входят приостановка регистрации прав на недвижимость в России, блокировка денежных средств и имущества, ограничение права управления транспортными средствами, отказ в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России установили единую ставку налога на доходы иностранных агентов в размере 30%.

Иноагентов лишат права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании. Закон также вводит ограничения на использование налоговых льгот организациями, которые имеют статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.

