В Госдуму запретили проносить новогодние подарки и алкоголь

«Мне не известно, что такие ограничения введены. Но если они будут, то, на мой взгляд, это оправданно. Я постоянно говорю, что достаточно поздравлений на официальных сайтах. Подарки стоят денег. Если деньги есть, то сейчас, когда в обществе есть запрос на социальную справедливость, лучше помочь тем, кому это необходимо, – детским домам, семьям нуждающихся», – говорит депутат Госдумы Ярослав Нилов (вне фракции). По его словам, надо учитывать и вопросы безопасности.