В Госдуму запретили проносить новогодние подарки и алкоголь
В Госдуму с 19 декабря запретят проносить подарки и алкогольные напитки. Такое распоряжение подписал руководитель аппарата нижней палаты Игорь Дивейкин. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в Госдуме.
На подписание такого распоряжения могло повлиять то, что в Думе стало известно о продаже мест для участия там в круглых столах, рассуждает один из источников. По его словам, чтобы больше не было ситуаций, которые бы повлияли на репутацию нижней палаты, могло быть принято такое решение. Другой собеседник добавляет, что перед новогодними праздниками в Думу привозят много подарков.
Корреспондент «Ведомостей» 17 декабря видел, что на тот момент новогодние подарки в Думу проносить еще было можно.
Такой ситуации, в которой мы сейчас живем, давно не было, говорит депутат всех созывов Николай Харитонов (КПРФ): «Есть много недоброжелателей в нашей стране. Поэтому такое правило может быть вызвано безопасностью. Дума не проходной двор. По значимости это один из главных органов власти. Ситуация непростая, одни приносят подарки из добрых пробуждений, другие – нет. Мы все помним, какие случаи с подарками были ранее в разных городах».
Он считает, что такое требование вполне разумно, поскольку «все делается, чтобы было спокойно».
«Мне не известно, что такие ограничения введены. Но если они будут, то, на мой взгляд, это оправданно. Я постоянно говорю, что достаточно поздравлений на официальных сайтах. Подарки стоят денег. Если деньги есть, то сейчас, когда в обществе есть запрос на социальную справедливость, лучше помочь тем, кому это необходимо, – детским домам, семьям нуждающихся», – говорит депутат Госдумы Ярослав Нилов (вне фракции). По его словам, надо учитывать и вопросы безопасности.
Нилов полагает, что все восприняли бы подобное предложение с пониманием. «Я несколько лет назад поднимал вопрос о том, чтобы Минфин и Счетная палата ограничили бы госорганам [возможность] тратить деньги на сувенирную продукцию», – напоминает Нилов.
В руководстве Думы с недавних пор стала преобладать такая точка зрения – «посмотреть на депутатскую повседневность глазами ребят из окопов или людей за чертой бедности», считает политолог Павел Склянчук (в его телеграм-канале 18 декабря также появилась информация о думском запрете на подарочный алкоголь). «И тогда привычные атрибуты из парламентской практики, включая брендированные пакеты с подарками, выглядят иначе. Сперва был табуирован заграничный отдых, потом отказались от новых импортных служебных автомобилей, сейчас очередь дошла до дорогого алкоголя», – говорит эксперт. По его мнению, «политический аскетизм» может стать одним из трендов и на выборах депутатов Госдумы в 2026 г.
Кроме того, по словам одного из собеседников на Охотном ряду, в Госдуме могут ограничить экскурсии. Подобные меры предосторожности вводили во время ковида.
«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.