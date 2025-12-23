Эксперты зафиксировали тренд повышения эффективности МСУ

Как проводилось исследование

Рейтинг разделен на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. Каждый из них разделен на несколько направлений, все оцениваются отдельно. Итоговый (интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому и социально-экономическому блокам (среднее арифметическое двух соответствующих показателей). Выборку составили все столицы субъектов Федерации, а также крупные городские округа с населением свыше 300 000 человек, не являющиеся региональными центрами.

Рейтинг не привязан к личности главы территории, что изначально было обусловлено наличием во многих городах «двуглавой» модели МСУ (глава города – спикер представительного органа МСУ и сити-менеджер) и связанным с этим распределением публичной ответственности между различными властными органами муниципального уровня, обращают внимание авторы. «Рейтинг эффективности управления в городских округах на настоящем этапе не имеет прямо персонифицированного характера и призван показать актуальные результаты работы муниципальной власти в целом», – говорится в исследовании.