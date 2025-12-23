Газета
Эксперты зафиксировали тренд повышения эффективности МСУ

Он совпал с формированием в России единой системы публичной власти
Александр Тихонов
Елена Мухаметшина
Зависимость глав местных администраций от губернаторов еще больше увеличилась
Зависимость глав местных администраций от губернаторов еще больше увеличилась / Алексей Куденко / РИА Новости

Городское управление в 2025 г. демонстрировало положительную динамику уровня эффективности в сравнении с прошлым годом, следует из девятого рейтинга эффективности управления в городских округах России, составленного генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрием Орловым и доктором политических наук Ростиславом Туровским (есть у «Ведомостей»). Выраженная динамика отмечена в политико-управленческом блоке, где средний балл поднялся с 0,578 до 0,588.

«Можно говорить о наличии общего позитивного тренда на повышение эффективности городского управления, совпадающего с формированием единой системы публичной власти», – говорится в исследовании. Основным фактором, повлиявшим на положительную динамику эффективности местного самоуправления (МСУ) в 2025 г., стал переход многих регионов на одноуровневую систему управления, сказал Орлов «Ведомостям». По его словам, она несколько более эффективна в «операциональном смысле», для достижения заданных KPI и в скорости исполнения решений.

Система МСУ стала более простой и линейной, но как это сказывается на качестве управления – вопрос дискуссионный, говорит политолог Александр Кынев. По его мнению, фактически увеличилась зависимость глав местных администраций от губернаторов. «Она и раньше была высокой. Но, например, отменили конкурсные комиссии [по выборам мэров]», – сказал эксперт «Ведомостям». Кынев добавил, что в основном сейчас в мэры городов приходят из непубличной сферы: либо из команд губернаторов, либо с хозяйственных должностей и муниципальных предприятий.

Лидеры и аутсайдеры

Новый рейтинг подтвердил устойчивость группы городов-лидеров, одновременно зафиксировав ряд заметных перестановок внутри первой десятки по сравнению с 2024 г., отмечается в исследовании. Лидером теперь стала Казань, сместившая Тюмень на второе место. Третью позицию сохранил Грозный.

Как проводилось исследование

Рейтинг разделен на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. Каждый из них разделен на несколько направлений, все оцениваются отдельно. Итоговый (интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому и социально-экономическому блокам (среднее арифметическое двух соответствующих показателей). Выборку составили все столицы субъектов Федерации, а также крупные городские округа с населением свыше 300 000 человек, не являющиеся региональными центрами.
Рейтинг не привязан к личности главы территории, что изначально было обусловлено наличием во многих городах «двуглавой» модели МСУ (глава города – спикер представительного органа МСУ и сити-менеджер) и связанным с этим распределением публичной ответственности между различными властными органами муниципального уровня, обращают внимание авторы. «Рейтинг эффективности управления в городских округах на настоящем этапе не имеет прямо персонифицированного характера и призван показать актуальные результаты работы муниципальной власти в целом», – говорится в исследовании.

Ханты-Мансийск укрепил свои позиции, поднявшись с седьмого на четвертое место, а Ростов-на-Дону и Челябинск сохранили прошлогодние показатели, оставшись в середине первой десятки (пятое и шестое места соответственно). Калуга улучшила результат, поднявшись с 10-го на 7-е место. Среди новых городов, попавших в топ-10, – Южно-Сахалинск и Сургут (восьмое и десятое места соответственно), которые вытеснили Сочи и Набережные Челны. Салехард, годом ранее занимавший четвертую позицию, опустился на девятую.

В тройке проблемных городов за год произошла полная смена состава. Биробиджан, Махачкалу и Улан-Удэ заменили Чита, Оренбург и Архангельск. Остались в последней десятке Кызыл, Магас, Омск, Улан-Удэ, Биробиджан, Назрань, Оренбург и Архангельск (последнее место). Также в число аутсайдеров вошли Новосибирск и Чита, а выбыли Йошкар-Ола и Махачкала.

В 2025 г. в России был принят новый закон об МСУ, предусматривающий его интеграцию в единую систему публичной власти. В соответствии с новым законом регионы самостоятельно определяют для себя форму организации МСУ: двухуровневую или одноуровневую. Выборы мэров административных центров были отменены.

