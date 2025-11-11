В Госдуме допустили изменение закона об МСУ ради агломераций

В России насчитывается порядка 50 городских агломераций, говорит политолог Павел Склянчук. По его словам, в правительственной стратегии пространственного развития страны на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. ставка делается именно на эту форму расселения. «Концепция большого города – это 1,5 часа [езды] от одного конца до другого. К сожалению, из-за малочисленности населения между агломерациями и опорными пунктами будут образовываться социально-экономические пустоты, а малые и труднодоступные населенные пункты экономически обречены на увядание», – считает он. В Приморье крупные и средние города географически ближе, тогда как в большинстве дальневосточных регионов города либо удалены друг от друга, либо вовсе не играют заметной роли, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «На Камчатке только Елизово и Вилючинск близко, но экономически регион играет меньшую роль, и население там относительно невелико», – уточнил он.