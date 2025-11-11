В Госдуме допустили изменение закона об МСУ ради агломераций

В Госдуме допустили изменение закона об МСУ ради агломерацийДепутатам и правительству предстоит зафиксировать единый подход к определению этого понятия
Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению сформулировал предложения по изменению законодательства для определения понятия «агломерация» и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления (МСУ) муниципалитетов, входящих в состав агломераций, еще до соответствующего поручения президента (было дано 1 ноября по итогам Восточного экономического форума, ВЭФ), сообщил «Ведомостям» председатель комитета Алексей Диденко (ЛДПР).
Президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с кабмином Приморья при участии органов МСУ Владивостокской агломерации обеспечить реализацию пилотного проекта, предусматривающего внедрение механизмов взаимодействия органов МСУ муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав этих агломераций. Доклад должен быть представлен главе государства до 31 января 2026 г. Также президент поручил федеральному правительству совместно с Госдумой в срок до 15 декабря 2029 г. обеспечить внесение в законодательство изменений, в том числе касающихся установления единого подхода к определению понятия «агломерация».
Судя по всему, Кремль при поддержке правительства будет настаивать на том, чтобы в России появился первый зримый пример реально работающей агломерации, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, выбор в пользу Владивостока обусловлен тем, что город находится в центре постоянного внимания федеральной власти и при этом имеет хорошо выраженное окружение в виде ряда небольших городов и прилегающих районов. «Давняя проблема состоит в том, что трудно организовать управление агломерацией, если в нее входит много муниципальных образований, а прямое поглощение окраин большим городом не предусмотрено или вызывает общественно-политические конфликты», – сказал эксперт «Ведомостям».
По словам Диденко, возможно несколько вариантов взаимодействия муниципалитетов в рамках агломерации. Либо это сотрудничество через заключение соглашений между муниципальными образованиями (в случае Приморского края это, например, город Артем и часть Владивостокского района), либо преобразование муниципалитетов в городской округ с внутригородским делением (данный вид муниципального образования был упразднен в 2025 г. в связи с вступлением в силу закона об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти), либо непосредственное управление территорией с уровня субъекта Федерации. Глава профильного комитета Думы считает, что при реализации второго варианта в новый закон об МСУ можно «внести исключение» для агломераций, вернув городские округа с внутригородским делением.
До 2025 г. такой вид муниципалитета существовал в Махачкале, Самаре и Челябинске. Все эти города в итоге перешли на традиционную форму организации МСУ. «Особых препятствий [для возвращения в законодательство такого вида муниципального образования] нет, если стороны согласятся», – сказал Диденко. Кроме того, по словам депутата, должен быть принят ряд сопутствующих изменений в гражданское законодательство, в частности, для того, чтобы учредителями юрлица могли быть несколько муниципалитетов.
«Субъектовые законы во многих регионах уже приняты в рамках опережающего законотворчества (Приморье, Кузбасс). Вариаций большое множество. Нужно просто обсуждать, создавать необходимые органы, рабочие группы, на них многократно вопрос обсудить и выбрать наиболее подходящую модель, и потом этот пилот масштабировать на другие агломерации», – заключил Диденко.
Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что не стоит принимать скоропалительных решений по изменению базового закона. «Закон 33-ФЗ [об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти] диспозитивный, и, чтобы не повторять ошибки прошлых лет, нужно всегда опираться на базовый документ», – подчеркнул он. По его словам, если требуется добавлять муниципалитетам полномочия, «нужно подкреплять это источниками», если менять их структуру – «нужно понимать, какой она должна быть».
В России насчитывается порядка 50 городских агломераций, говорит политолог Павел Склянчук. По его словам, в правительственной стратегии пространственного развития страны на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. ставка делается именно на эту форму расселения. «Концепция большого города – это 1,5 часа [езды] от одного конца до другого. К сожалению, из-за малочисленности населения между агломерациями и опорными пунктами будут образовываться социально-экономические пустоты, а малые и труднодоступные населенные пункты экономически обречены на увядание», – считает он. В Приморье крупные и средние города географически ближе, тогда как в большинстве дальневосточных регионов города либо удалены друг от друга, либо вовсе не играют заметной роли, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «На Камчатке только Елизово и Вилючинск близко, но экономически регион играет меньшую роль, и население там относительно невелико», – уточнил он.
«Ведомости» направили запросы в правительства России и Приморского края.