Президент Азербайджана пропустил второй неформальный саммит СНГ

Сейчас назвать отношения Еревана и Москвы 100%-но союзническими нельзя, говорит заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Их определенный уровень со взаимной критикой зафиксирован, и ожидать прорыва пока не стоит. В этой связи, продолжает эксперт, крайне интересным будет результат парламентских выборов в Армении 2026 г. Если правящей команде там удастся сохранить монопольный контроль над парламентом, то движение Армении на Запад будет продолжено, уверен Муханов. Приходится констатировать, что заявления Еревана о евроинтеграции ставят под вопрос его активное участие в блоковых организациях, в которых состоит и Россия, – т. е. в ОДКБ и ЕАЭС. Также при сохранении команды Пашиняна у руля можно ожидать постепенного снижения уровня политической активности с Москвой до стандартных дипотношений, резюмирует Муханов.