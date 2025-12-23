Президент Азербайджана пропустил второй неформальный саммит СНГ

Президент Азербайджана пропустил второй неформальный саммит СНГВ Петербурге лидеры Содружества встретились в Эрмитаже
Во второй день неформального саммита СНГ, 22 декабря, Санкт-Петербург окутался в снежное одеяние и стал похож на настоящую Северную столицу перед Новым годом. В этот день Эрмитаж превратился в центр не только культурной, но и политической жизни. Впрочем, условия для работы здесь оказались не идеальными: например, невозможно было получить чашку кофе.
В этот же день агентство «Азертадж» сообщило, что президента Азербайджана Ильхама Алиева не было на саммите из-за слишком плотного графика, в который не вписалась поездка в Россию. Еще накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о подготовке к его приезду.
Сейчас же Песков сказал, что Москву не удивило решение Алиева и к нему относятся в Кремле «абсолютно с пониманием». «Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном», – сказал Песков. А этот же день в Азербайджан, согласно агентству Anadolu, прибыл с визитом вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Тем не менее Владимиру Путину было кому и что показать. Экскурсию по музею в этот день организовали для премьера Армении Никола Пашиняна, президентов Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении Сердара Бердымухамедова (формально – ассоциированный член СНГ) и Узбекистана Шавката Мирзиёева. Одним из центральных элементов стал осмотр часов «Павлин» XVIII в. Пашинян же в своих соцсетях сделал упор на зал культуры и искусства Армении.
Непосредственно сам неформальный саммит СНГ проходил в Георгиевском зале Эрмитажа, а журналистам были доступны лишь вступительные слова хозяина мероприятия. Путин уверен, что СНГ, появившееся после распада СССР, более чем за 30 лет утвердилось в качестве «авторитетного регионального интеграционного объединения». За первые 10 месяцев 2025 г. товарооборот России со странами объединения составил почти $90 млрд. Доля же нацвалют в расчетах по коммерческим сделкам в СНГ уже превышает 96%.
Путин напомнил и об общем прошлом, которое отзывается в настоящем, – об инициативе России по изданию сборника архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма. В следующем году председательство в СНГ переходит от Таджикистана к Туркмении.
Наконец, после неформального саммита, у Путина с гостями прошел завтрак, а затем три отдельные встречи – с Токаевым, Рахмоном и Пашиняном. На встрече с таджикистанским лидером Путин, в частности, принес свои соболезнования в связи с гибелью в подмосковной школе таджикского мальчика, пообещав, что все виновные будут привлечены к ответственности. «Меня шокировало это преступление», – сказал Путин. Рахмон заявил в ответ, что «виновные должны быть наказаны – надеюсь, что это будет на вашем контроле».
На встрече с Пашиняном российский президент заметил, что товарооборот в 2025 г. падает (с $11 млрд в 2024 г. до $4,5 млрд в первом полугодии 2025 г.), но выразил готовность обсудить вопросы атомной энергетики. Пашинян, в свою очередь, заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном приведет к открытию транспортных коридоров и из России впервые за десятилетия в Армению прибыли железнодорожные поезда.
На отдельной встрече с Путиным Токаев, в частности, заявил, что сотрудничество России и Казахстана является приоритетным для Астаны. «Что касается Казахстана, то сотрудничество, так сказать, в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом <...> Природа, так сказать, говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни», – подчеркнул казахстанский лидер.
Сейчас назвать отношения Еревана и Москвы 100%-но союзническими нельзя, говорит заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Их определенный уровень со взаимной критикой зафиксирован, и ожидать прорыва пока не стоит. В этой связи, продолжает эксперт, крайне интересным будет результат парламентских выборов в Армении 2026 г. Если правящей команде там удастся сохранить монопольный контроль над парламентом, то движение Армении на Запад будет продолжено, уверен Муханов. Приходится констатировать, что заявления Еревана о евроинтеграции ставят под вопрос его активное участие в блоковых организациях, в которых состоит и Россия, – т. е. в ОДКБ и ЕАЭС. Также при сохранении команды Пашиняна у руля можно ожидать постепенного снижения уровня политической активности с Москвой до стандартных дипотношений, резюмирует Муханов.
Учитывая широту и наполненность повестки в двусторонних отношениях, лидеры стран используют любую возможность для обсуждения аспектов сотрудничества, говорит независимый эксперт по Центральной Азии Дарья Рекеда. На встрече же конкретно с Рахмоном обсуждалась недавняя трагедия в одинцовской школе, которая вызвала широкий отклик в Таджикистане, а также заметное внимание со стороны российских госструктур. Кроме того, между сторонами существует и миграционный вопрос. После теракта в «Крокус сити холле» начались более жесткие проверки в отношении нелегальной миграции, к чему Таджикистан также чувствительно отнесся, так что эти темы обсуждаются напрямую, а миграционная повестка важна и формирует в республике внутриполитический фон. В целом же саммит СНГ носит скорее поздравительный характер, такие встречи – еще и подведение итогов года, подытоживает эксперт.