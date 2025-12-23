Путин принял в Кремле нового генпрокурора РФ Александра Гуцана

Президент отметил, что Гуцан – не новый человек в системе Генеральной прокуратуры: ранее он работал в должности заместителя Генпрокурора. Вся его профессиональная жизнь была связана с этим ведомством. Глава государства указал на необходимость обсудить задачи, стоящие перед этим ключевым органом правопорядка. Также он выразил желание услышать оценку самого Генпрокурора о его вхождении в новую должность.