Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин принял в Кремле нового генпрокурора РФ Александра Гуцана

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи надзорного ведомства
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с новым Генеральным прокурором России Александром Гуцаном. В ходе беседы обсуждались приоритетные задачи надзорного ведомства на текущий период, сообщили на сайте Кремля.

Президент отметил, что Гуцан – не новый человек в системе Генеральной прокуратуры: ранее он работал в должности заместителя Генпрокурора. Вся его профессиональная жизнь была связана с этим ведомством. Глава государства указал на необходимость обсудить задачи, стоящие перед этим ключевым органом правопорядка. Также он выразил желание услышать оценку самого Генпрокурора о его вхождении в новую должность.

Президент подчеркнул, что важность этой работы не требует дополнительных пояснений, поскольку прокуратура является одним из важнейших звеньев в системе государственного управления. Важной задачей было названо обеспечение полного соблюдения прав и законных интересов граждан. Кроме того, перед ведомством стоит множество других задач.

Гуцан принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации 24 сентября. Он сменил на этом посту Игоря Краснова, которого утвердили на должность председателя Верховного суда. Прежде Гуцан работал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2018 г. Тогда же он был включен в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её