Путин принял в Кремле нового генпрокурора РФ Александра Гуцана

Путин принял в Кремле нового генпрокурора РФ Александра ГуцанаВ ходе встречи обсуждались приоритетные задачи надзорного ведомства
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с новым Генеральным прокурором России Александром Гуцаном. В ходе беседы обсуждались приоритетные задачи надзорного ведомства на текущий период, сообщили на сайте Кремля.
Президент отметил, что Гуцан – не новый человек в системе Генеральной прокуратуры: ранее он работал в должности заместителя Генпрокурора. Вся его профессиональная жизнь была связана с этим ведомством. Глава государства указал на необходимость обсудить задачи, стоящие перед этим ключевым органом правопорядка. Также он выразил желание услышать оценку самого Генпрокурора о его вхождении в новую должность.
Президент подчеркнул, что важность этой работы не требует дополнительных пояснений, поскольку прокуратура является одним из важнейших звеньев в системе государственного управления. Важной задачей было названо обеспечение полного соблюдения прав и законных интересов граждан. Кроме того, перед ведомством стоит множество других задач.
Гуцан принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации 24 сентября. Он сменил на этом посту Игоря Краснова, которого утвердили на должность председателя Верховного суда. Прежде Гуцан работал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2018 г. Тогда же он был включен в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.