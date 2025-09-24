Гуцан принес присягу генпрокурора России

В прошлом работал в прокуратуре Ленинграда, затем Санкт-Петербурга. Он около 13 лет надзирал за рассмотрением уголовных дел в судах, следствием в органах госбезопасности и исполнением законов о федеральной безопасности. В 2000–2005 гг. Гуцан был помощником заместителя генпрокурора России по особым поручениям в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе.