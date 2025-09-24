Газета
Главная / Политика /

Гуцан принес присягу генпрокурора России

Ведомости

Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации, следует из трансляции заседания верхней палаты.

Бывшего полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Гуцана назначили на пост генпрокурора РФ 24 сентября. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

На этой должности он сменит Игоря Краснова, которого утвердили председателем Верховного суда.

В России сменились глава Верховного суда и генпрокурор

Политика / Власть

Гуцан работал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2018 г. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В прошлом работал в прокуратуре Ленинграда, затем Санкт-Петербурга. Он около 13 лет надзирал за рассмотрением уголовных дел в судах, следствием в органах госбезопасности и исполнением законов о федеральной безопасности. В 2000–2005 гг. Гуцан был помощником заместителя генпрокурора России по особым поручениям в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе.

