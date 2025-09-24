Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
Александр Гуцан стал генеральным прокурором России. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
На этой должности он сменил Игоря Краснова, которого 24 сентября Совет Федерации назначил председателем Верховного суда.
Гуцан с ноября 2018 г. являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В мая 2024 г. указом президента переназначен полпредом в СЗФО.
23 сентября комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал его кандидатуру на пост генпрокурора РФ.