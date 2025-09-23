Комитет СФ поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора РФ, передает ТАСС.
Вопрос его назначения будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда завтра, 24 сентября. Представление для назначения Гуцана на пост генпрокурора России внес президент РФ Владимир Путин 18 сентября.
Гуцан с ноября 2018 г. является полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В мая 2024 г. указом президента переназначен полпредом в СЗФО.
С 2005 по 2007 г. был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов. С 2007 по 2018 г. занимал пост заместителя генерального прокурора РФ. В период с 2000 по 2005 г. – помощник заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям (по месту дислокации управления генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе).