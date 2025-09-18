Что известно о кандидате в генпрокуроры России Александре Гуцане

Что известно о кандидате в генпрокуроры России Александре ГуцанеСейчас он занимает пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе
18 сентября президент Владимир Путин внес в Совет Федерации представление для назначения полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на пост генпрокурора России. Его кандидатуру рассмотрят 23 сентября в 12:00.
Гуцан Александр Владимирович родился 6 июля 1960 г. в поселке Сиверский Ленинградской области. В 1976–1978 гг. он прошел обучение и работал слесарем-инструментальщиком на Ленинградском электротехническом заводе.
После службы в армии решил получить высшее образование и в 1987 г. окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет). Его сокурсниками были нынешний министр юстиции России Константин Чуйченко и третий президент России Дмитрий Медведев. По информации «Ведомостей», Гуцан пользовался на курсе большим уважением. Был старшим и комсоргом курса и «вообще очень правильным», входил в университетский штаб «Оперативный комсомольский отряд дружины».
После окончания вуза Гуцан устроился в прокуратуру Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург). В 1987–1989 гг. он стажировался и затем работал прокурором в отделе по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел, в 1989–1992 гг. стал помощником прокурора города по надзору за следствием в органах госбезопасности.
После распада СССР продолжил работать в структуре прокуратуры. В 1992–1995 гг. – прокурор, затем старший прокурор в отделе по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995–2000 гг. возглавил этот отдел. По данным СМИ, в этот период Гуцан занимался делом эколога и правозащитника Александра Никитина, который считается первым и единственным в истории россиянином, оправданным по делу о госизмене и разглашении гостайны.
В 2000–2005 гг. Гуцан стал помощником заместителя генпрокурора России по особым поручениям в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и Санкт-Петербурге. По данным СМИ, в этой должности курировал дело об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича.
В 2005–2007 гг. перебрался в Москву и стал заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава России. Тогда этой службой руководил его однокурсник Николай Винниченко.
В 2007–2018 гг. – заместитель генпрокурора России. В этот период по требованию Гуцана прекратили уголовное преследование владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика по делу о теракте 2011 г. Он направил председателю СКР Александру Бастрыкину предписание о принятии безотлагательных мер к устранению нарушений закона – это мера прокурорского реагирования, которая обязательна к исполнению всеми должностными лицами и обжалованию не подлежит.
В 2008 г. на заседании комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам Гуцан высказался за конфискацию собственности, нажитой преступным путем, в частности, от наркоторговли. «Необходимо на федеральном уровне принять правовые акты, позволяющие как минимум конфисковать имущество, легальность приобретения которого не подтверждена в установленном порядке», – говорил он.
Параллельно он занимался проблемами невыплат зарплат, долгостроев, переселения из ветхого и аварийного жилья, злоупотреблениями по тарифам ЖКХ и при списании долгов с населения. В 2016 г. в интервью «Российской газете» он отметил, что следует «постепенно отказаться от возможности передавать частным лицам право взыскивать долги», поскольку «деятельность коллекторов зачастую сопровождается многочисленными нарушениями закона, а нередко и сопряжена с преступными действиями».
«Каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», – говорил Гуцан тогда сотрудникам «Российской газеты».
В 2010 г. вместе с тогдашним полпредом президента в СЗФО Ильей Клебановым выезжал в Калининград, где проходили массовые митинги против местной власти.
7 ноября 2018 г. назначен полномочным представителем президента России в СЗФО. Параллельно включен в Совет безопасности России и Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Во время пандемии в ранге полпреда президента в СЗФО стал активистом прививочной кампании. «Вакцинация никак не влияет на привычный образ жизни человека и крайне необходима для ее сохранения», – говорил Гуцан в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям».
После начала спецоперации заметил, что в СЗФО «имеются проблемы в обеспечении безопасности жизненно важных объектов», и настаивал на проведении профилактики и корректировки деятельности правоохранительных органов. «Хотелось бы, чтобы их работа строилась на предупреждение», – заявил тогда Гуцан. По данным СМИ, в СЗФО расположены 569 критически важных и 603 потенциально опасных объектов, в том числе атомной энергетики Ленинградской и Мурманской областей.
Награжден орденами Почета и Дружбы, имеет звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Женат на своей однокурснице Наталье Гуцан, которая возглавляла Уставной суд Петербурга с 2007 г. и вплоть до его упразднения в 2021. Этот орган занимался толкованием городского устава, а его решения считались окончательными и не подлежали пересмотру иными судами.