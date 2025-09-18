Что известно о кандидате в генпрокуроры России Александре Гуцане

После распада СССР продолжил работать в структуре прокуратуры. В 1992–1995 гг. – прокурор, затем старший прокурор в отделе по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995–2000 гг. возглавил этот отдел. По данным СМИ, в этот период Гуцан занимался делом эколога и правозащитника Александра Никитина, который считается первым и единственным в истории россиянином, оправданным по делу о госизмене и разглашении гостайны.