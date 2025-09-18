Газета
Главная / Политика /

Путин предложил назначить генпрокурором Александра Гуцана

Совет Федерации рассмотрит его кандидатуру 23 сентября
Ведомости

Президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представление для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора полпреда в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана. Оно будет рассмотрено на совместном заседании 23 сентября в 12:00. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Также в Совет Федерации поступило представление для назначения генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда. Оно будет рассмотрено на том же заседании.

О возможном назначении Гуцана на пост генпрокурора ранее сообщали источники «Ведомостей». Отмечалось, что новым полпредом на Северо-Западе может стать замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. По информации «Интерфакса», он подал в отставку и она уже была принята.

Александру Гуцану 65 лет. Он занимает должность полпреда с ноября 2018 г., когда этот пост освободил Александр Беглов, став врио губернатор Санкт-Петербурга. Гуцану было присвоено звание заслуженного юриста РФ. Среди его наград также ордена Почета и Дружбы. До 2018 г. предполагаемый генпрокурор был помощником по особым поручениям замгенпрокурора в СЗФО, а затем, уже в Москве, – заместителем главного судебного пристава РФ Николая Винниченко. Кроме того, он занимал должность замгенпрокурора Юрия Чайки.

