Путин предложил назначить генпрокурором Александра Гуцана

Александру Гуцану 65 лет. Он занимает должность полпреда с ноября 2018 г., когда этот пост освободил Александр Беглов, став врио губернатор Санкт-Петербурга. Гуцану было присвоено звание заслуженного юриста РФ. Среди его наград также ордена Почета и Дружбы. До 2018 г. предполагаемый генпрокурор был помощником по особым поручениям замгенпрокурора в СЗФО, а затем, уже в Москве, – заместителем главного судебного пристава РФ Николая Винниченко. Кроме того, он занимал должность замгенпрокурора Юрия Чайки.