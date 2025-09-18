Путин подал в СФ представление для назначения Краснова председателем ВС

Путин подал в СФ представление для назначения Краснова председателем ВСОбсуждение кандидатуры пройдет 23 сентября
Президент РФ Владимир Путин подал представление в Совет Федерации о назначении генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил в Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.
Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству проведет обсуждение кандидатуры Краснова 23 сентября в 11:00 мск. На следующий день, в рамках 596-го заседания Совета, будет также рассмотрен вопрос о назначении. У верхней палаты есть 14 дней для завершения этого процесса.
17 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что глава государства внесет кандидатуру Краснова в самые сжатые сроки. До этого комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур рекомендовала Краснова к назначению.
15 сентября кандидатуру Краснова получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на внеочередном заседании, где он был единственным кандидатом.
Сам Краснов в ходе Восточного экономического форума Краснов говорил, что и после своего назначения на новую должность продолжит оказывать поддержку социально ориентированному бизнесу. Он отметил, что власти используют все возможные инструменты для обеспечения комфортных условий работы российского бизнеса, но и компании должны быть добросовестными для этого.
С 2020 г. Краснов находится в должности генерального прокурора РФ. До этого, с 2016 г., он занимал пост заместителя председателя Следственного комитета. Источники, близкие к администрации президента РФ, сообщали «Ведомостям», что следующее назначение Краснова на пост председателя Верховного суда станет «повышением и расширением зоны ответственности» для него.