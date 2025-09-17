Краснов рекомендован президентской комиссией на должность главы Верховного суда

С 2020 г. Краснов находится в должности генерального прокурора РФ. До этого, с 2016 г., он занимал пост заместителя председателя Следственного комитета. Источники, близкие к администрации президента РФ, сообщали «Ведомостям», что следующее назначение Краснова на пост председателя Верховного суда станет «повышением и расширением зоны ответственности» для него.