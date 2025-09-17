Краснов рекомендован президентской комиссией на должность главы Верховного суда

Краснов рекомендован президентской комиссией на должность главы Верховного суда15 сентября его единогласно одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала действующего генерального прокурора РФ Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации Федерального собрания РФ для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», – говорится в публикации.
15 сентября кандидатуру Краснова одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на внеочередном заседании. После того как президент внесет представление в СФ, у верхней палаты будет 14 дней, чтобы рассмотреть назначение нового председателя ВС.
5 сентября в рамках Восточного экономического форума Краснов говорил, что продолжит оказывать поддержку социально ориентированному бизнесу и после назначения на новый пост. По его словам, власти используют все инструменты для обеспечения комфортных условий работы бизнеса в России, однако компании должны быть добросовестными.
С 2020 г. Краснов находится в должности генерального прокурора РФ. До этого, с 2016 г., он занимал пост заместителя председателя Следственного комитета. Источники, близкие к администрации президента РФ, сообщали «Ведомостям», что следующее назначение Краснова на пост председателя Верховного суда станет «повышением и расширением зоны ответственности» для него.