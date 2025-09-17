Песков: Путин внесет кандидатуру Краснова на пост главы ВС в ближайшее время

Краснов возглавляет Генпрокуратуру с 2020 г., а с 2016 г. занимал должность заместителя председателя Следственного комитета. Источники, близкие к администрации президента, говорили «Ведомостям», что назначение Краснова главой Верховного суда станет для него повышением и расширением зоны ответственности.