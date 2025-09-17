Газета
Главная / Политика /

Песков: Путин внесет кандидатуру Краснова на пост главы ВС в ближайшее время

Ведомости

Президент России Владимир Путин внесет кандидатуру действующего генпрокурора РФ Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда в самые сжатые сроки. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур рекомендовала Краснова к назначению.

15 сентября его кандидатуру поддержала Высшая квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании. После внесения представления у Совета Федерации будет 14 дней, чтобы рассмотреть вопрос.

5 сентября на Восточном экономическом форуме Краснов отмечал, что продолжит поддерживать социально ориентированный бизнес и на новом посту. Он подчеркивал, что государство обеспечивает комфортные условия для работы компаний, однако те должны вести деятельность добросовестно.

Краснов возглавляет Генпрокуратуру с 2020 г., а с 2016 г. занимал должность заместителя председателя Следственного комитета. Источники, близкие к администрации президента, говорили «Ведомостям», что назначение Краснова главой Верховного суда станет для него повышением и расширением зоны ответственности.

