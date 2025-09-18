«Интерфакс»: отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

О возможном уходе Козака из АП ранее писали «Ведомости». При этом источники говорили, что он может стать полпредом на Северо-Западе. Собеседники также подчеркивали, что решение по отставке и новому назначению Козака будет принимать президент лично, так как это один из его ближайших соратников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил в разговоре с «Ведомостями», что никогда не комментирует «кадровые гадания».