«Интерфакс»: отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята
Отставку замруководителя администрации президента Дмитрия Козака приняли, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту», – сказал агентству собеседник.
О возможном уходе Козака из АП ранее писали «Ведомости». При этом источники говорили, что он может стать полпредом на Северо-Западе. Собеседники также подчеркивали, что решение по отставке и новому назначению Козака будет принимать президент лично, так как это один из его ближайших соратников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил в разговоре с «Ведомостями», что никогда не комментирует «кадровые гадания».
В случае назначения на должность председателя Верховного суда РФ действующего генпрокурора Игоря Краснова (президент РФ должен внести представление в Совет Федерации), его пост освободится. По данным «Ведомостей», занять его может нынешний полпред в СЗФО Александр Гуцан, его полномочия и могут перейти Козаку.
Козак занимал должность замглавы администрации президента с 2020 г., а также с июня 2000 г. по октябрь 2003 г. Он также был на посту первого замруководителя кремлевской администрации, руководителем аппарата правительства, министром регионального развития, вице-премьером и других.