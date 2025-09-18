Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Интерфакс»: отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Ведомости

Отставку замруководителя администрации президента Дмитрия Козака приняли, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту», – сказал агентству собеседник.

О возможном уходе Козака из АП ранее писали «Ведомости». При этом источники говорили, что он может стать полпредом на Северо-Западе. Собеседники также подчеркивали, что решение по отставке и новому назначению Козака будет принимать президент лично, так как это один из его ближайших соратников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил в разговоре с «Ведомостями», что никогда не комментирует «кадровые гадания».

В случае назначения на должность председателя Верховного суда РФ действующего генпрокурора Игоря Краснова (президент РФ должен внести представление в Совет Федерации), его пост освободится. По данным «Ведомостей», занять его может нынешний полпред в СЗФО Александр Гуцан, его полномочия и могут перейти Козаку.

Козак занимал должность замглавы администрации президента с 2020 г., а также с июня 2000 г. по октябрь 2003 г. Он также был на посту первого замруководителя кремлевской администрации, руководителем аппарата правительства, министром регионального развития, вице-премьером и других.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте