Зачем Дональду Трампу «золотой» флот с лазерными линкорами

Линкор типа «Трамп» не линкор, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Он объяснил, что это скорее линейный крейсер в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так советский проект 1144 (тяжелые атомные ракетные крейсеры, в составе ВМФ России сейчас находится два таких корабля – «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». – «Ведомости») – т. е. как тяжелый неавианесущий корабль. Сама по себе идея, говорит эксперт, не бессмысленная. По его словам, это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания дронов большинства типов. Но есть одна проблема: такой корабль еще только предстоит разработать и построить. «Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – сказал Крамник. В связи с этим идея линкора типа «Трамп» не переживет нынешнюю администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец, полагает эксперт.