Зачем Дональду Трампу «золотой» флот с лазерными линкорами

Зачем Дональду Трампу «золотой» флот с лазерными линкорамиПроект таких дорогих кораблей может не пережить его правление
В США планируют разработать новый класс кораблей, который будет носить имя президента Дональда Трампа. Сам он предлагает назвать их линкорами в честь самых крупных артиллерийских боевых кораблей XX в. и присвоить соответствующие традиционные буквенно-цифровые номера. «Для меня как для главнокомандующего большая честь объявить начало строительства двух совершенно новых, очень крупных, самых больших из когда-либо построенных нами линкоров», – сказал он. По словам министра по делам флота Джона Фелана, эта линейка будет «самой большой, смертоносной, быстрой и красивой» в мировых водах. Помимо стандартных вооружений и ракет, подчеркнул Трамп, корабли будут оборудованы гиперзвуковыми ракетами, рельсотронами и лазерами.
Президент уточнил, что намерен лично принять участие в дизайне новых линкоров. Ранее он неоднократно подчеркивал, что ему не нравится внешний вид современных военных кораблей. На декабрь 2025 г. проект как раз находится на стадии эскизного планирования. Первый корабль планируется построить в начале 2030-х гг. Как сообщил Фелан, американский флот нуждается в пополнении на 20–25 таких кораблей. Новый проект линкоров класса «Трамп» заменит предыдущие планы Пентагона по созданию нового класса эсминцев DDG(X). По данным CNN, стоимость одного такого эсминца составляет $2 млрд. При этом наработки приостановленного проекта DDG (X) будут задействованы в работе над новым линкором, говорится на сайте американского минобороны.
Очередной класс линкоров – не первое нововведение Трампа для американского флота в этом месяце. Ранее, 19 декабря, Фелан объявил о планах создания нового класса многоцелевых фрегатов FF(X). Его создадут на базе проекта корабля береговой охраны типа Legend. Это, в свою очередь, произошло после решения ВМС отменить программу строительства фрегата Constellation по итальянскому проекту на верфях США. Первый фрегат планируют спустить на воду в 2028 г. – последний год президентства Трампа.
Согласно открытым данным, из более чем $1 трлн, выделенного на военные нужды США в 2026 финансовом году, около $26 млрд будут направлены на закупку кораблей и вооружений военно-морских сил. Трамп и в свой первый срок выступал за активное увеличение военно-морского компонента вооруженных сил. В первую очередь эти действия были направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Идея нового класса линкоров неоднозначная, потому что на сегодняшний день для таких классов кораблей нет конкретного назначения, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Эксперт объяснил, что пока вся инициатива находится на стадии дизайн-проекта, итоговая стоимость которого еще только рассчитывается. По мнению Шкробтака, цена одного такого корабля может достигать $10 млрд, хотя Трамп говорил о минимальной стоимости $5 млрд. Как сообщил телеканал CNN, стоимость такого линкора может составить $15 млрд.
Что касается возможности постройки таких боевых кораблей в короткие сроки по более оптимальным ценам, то это маловероятно, продолжил Шкробтак. «У американского судостроения, в том числе и военного, есть серьезные системные проблемы, не позволяющие реализовать такой проект в ближайшей перспективе», – сказал он. Поэтому, подчеркивает Шкробтак, проект, вероятно, не будет реализован не только администрацией Трампа, но и даже будущими республиканскими администрациями. А его преемники, особенно демократы, могут отменить эту инициативу.
Линкор типа «Трамп» не линкор, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Он объяснил, что это скорее линейный крейсер в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так советский проект 1144 (тяжелые атомные ракетные крейсеры, в составе ВМФ России сейчас находится два таких корабля – «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». – «Ведомости») – т. е. как тяжелый неавианесущий корабль. Сама по себе идея, говорит эксперт, не бессмысленная. По его словам, это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания дронов большинства типов. Но есть одна проблема: такой корабль еще только предстоит разработать и построить. «Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – сказал Крамник. В связи с этим идея линкора типа «Трамп» не переживет нынешнюю администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец, полагает эксперт.