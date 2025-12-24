У Китая нашли 100 новых шахт для межконтинентальных ракет

У Китая нашли 100 новых шахт для межконтинентальных ракетПекин намерен сдерживать США и наращивать запасы ядерного оружия до американского и российского уровня
Более 100 МБР размещены китайскими ракетными войсками в шахтах в ранее неизвестном позиционном районе во Внутренней Монголии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект доклада минобороны США, где говорится о растущих военных амбициях Китая. Согласно американским исследованиям, Китай расширяет и модернизирует свои ядерные арсеналы быстрее всех в мире. При этом руководство КНР не идет навстречу президенту США Дональду Трампу, который заявляет о необходимости сокращения стратегических ядерных вооружений всеми тремя странами с их наибольшим количеством – США, Россией и КНР. Ранее попытки вовлечения Китая в трехсторонний формат переговоров по вооружениям предпринимали и президент-демократ Джо Байден, и сам Трамп во время своего первого срока, но они не удались. «Мы по-прежнему не видим у Пекина желания принимать такие меры или вести более всесторонние дискуссии по контролю над вооружениями», – говорится в докладе.
Представитель МИД КНР назвал это сообщение о наращивании военной мощи попытками «очернить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество». Более того, посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай «придерживается оборонительной ядерной стратегии, поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и соблюдает свои обязательства по мораторию на ядерные испытания».
В докладе Пентагона также сообщается, что запасы ядерных боеголовок у Китая в 2024 г. насчитывали относительно небольшое число – всего 600. Тем не менее «ядерная экспансия» Китая продолжается и, по оценкам США, к 2030 г. им будет развернуто около 1000 боеголовок. Кроме того, стремительное перевооружение Китая угрожает и Тайваню – в докладе Пентагона отмечается, что Китай сможет начать и выиграть вооруженный конфликт против острова к концу 2027 г.
В 2021 г. The Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный Центром Джеймса Мартина, сообщила, что в северной китайской провинции Ганьсу строится 119 ракетных шахт для МБР. Число МБР наземного базирования у США сейчас равно 400, а всего по приостановленному договору об СНВ Россия и США могут иметь до 700 развернутых МБР, баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиках. Согласно отчету 2022 г. Пентагона о китайской военной мощи, КНР собирается развернуть около 1500 ядерных боеголовок (стратегических и тактических) к 2035 г. по сравнению с более чем 400 единицами в 2021 г.
В текущих условиях отношений между США и Китаем американцы просто не могут предложить Пекину формулы диалога по вооружениям, привлекательной для КНР, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. С одной стороны, рассчитывать на благожелательность Китая, учитывая курс США на стратегическое сдерживание, было бы трудно, а китайские доктринальные документы вполне серьезно говорят о требованиях Пекина в сфере безопасности, неотделимой от экономического роста. С другой, продолжает эксперт, США сейчас не заинтересованы в договоренностях по вооружениям и не способны на какое-то привлекательное предложение, так как сами хотят вооружиться до зубов и диктовать свои условия с позиции силы. При этом привлечение Пекина и Москвы к обсуждению потолков стратегических вооружений неприемлемо в первую очередь для Вашингтона – американцам не нужно два соперника в ядерной сфере вместо одного, резюмирует эксперт.
Ядерные арсеналы Китая растут быстрее, чем за ними поспевают достаточно консервативные оценки США, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Речь идет в первую очередь о легких твердотопливных МБР DF-31, нацеленных на массовое производство и изготавливающихся в значительных масштабах на пекинских заводах. Наращиванием своих ядерных арсеналов Китай решает прикладную задачу сдерживания США, что отражено в задачах китайского правительства по построению стратегической системы сдерживания к 2027 г. Кроме того, отмечает эксперт, вряд ли Пекин вступит в диалог по вооружениям до того, как накопит ядерные арсеналы, сопоставимые с российскими. В условиях хороших отношений между Россией и КНР США будут придерживаться стратегии двойного сдерживания, резюмирует эксперт.