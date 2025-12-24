У Китая нашли 100 новых шахт для межконтинентальных ракет

В текущих условиях отношений между США и Китаем американцы просто не могут предложить Пекину формулы диалога по вооружениям, привлекательной для КНР, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. С одной стороны, рассчитывать на благожелательность Китая, учитывая курс США на стратегическое сдерживание, было бы трудно, а китайские доктринальные документы вполне серьезно говорят о требованиях Пекина в сфере безопасности, неотделимой от экономического роста. С другой, продолжает эксперт, США сейчас не заинтересованы в договоренностях по вооружениям и не способны на какое-то привлекательное предложение, так как сами хотят вооружиться до зубов и диктовать свои условия с позиции силы. При этом привлечение Пекина и Москвы к обсуждению потолков стратегических вооружений неприемлемо в первую очередь для Вашингтона – американцам не нужно два соперника в ядерной сфере вместо одного, резюмирует эксперт.