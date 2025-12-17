К чему приведет морская блокада США Венесуэлы

К чему приведет морская блокада США ВенесуэлыДональд Трамп объявил венесуэльское руководство террористической организацией
США поздно вечером 17 декабря ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Причиной стала «кража американских активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми» венесуэльскими властями, средства от которых они используют для своих противоправных действий, написал на своей странице в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.
По его словам, американская армия планирует наращивать свои силы в зоне Карибского бассейна до тех пор, пока Каракас не вернет Вашингтону «всю нефть, землю и другие экономические активы», национализированные в латиноамериканской республике. Нефтяная промышленность была национализирована с начала 1970-х по 2007 г., причем основная часть еще в 1976 г., задолго до прихода к власти левого президента Уго Чавеса.
«За кражу наших активов венесуэльский режим объявлен иностранной террористической организацией. Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране», – предупредил Трамп.
При этом американский лидер не уточнил, какие меры собираются применить США к нарушителям режима американской блокады. На данный момент у берегов Венесуэлы размещено 11 американских военных кораблей, включая атомную подлодку и авианосец «Джеральд Форд» с многоцелевыми истребителями на борту. Предполагаемая численность американских военных в регионе составила 16 000 человек.
В ответном заявлении правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро обвинило США в нарушении международного права, принципа свободной торговли и судоходства «безрассудными и серьезными угрозами» в адрес южноамериканской республики. «В своих соцсетях он [Трамп] считает, что нефтяные, земельные и минеральные богатства Венесуэлы принадлежат ему. Президент США намерен иррациональным образом ввести так называемую военно-морскую блокаду страны с целью присвоения ее богатств», – говорится в заявлении. Каракас намерен обратиться в ООН с целью осуждения односторонних действий Вашингтона.
Признание Трампом венесуэльского руководства иностранной террористической организацией приравнивает все государственные институты Венесуэлы к террористическим структурам, объяснил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Это означает, что любое финансовое сотрудничество с Каракасом будет рассматриваться Вашингтоном как спонсирование терроризма, добавил эксперт: «По этой логике к террористической организации, например, относится венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA, имеющая представительство и в России. Трамп таким образом получает дополнительную мощную дубину для наказания Каракаса».
На данный момент в венесуэльских водах заблокированы лишь подсанкционные морские суда, замечает Хейфец. Тем не менее, продолжает эксперт, частичная блокада все равно наносит серьезный удар по венесуэльскому экспорту нефти – теперь Каракасу придется либо сопровождать танкеры военными кораблями, что приведет к подорожанию энергоносителей, либо искать новые перевалочные пункты с риском захвата кораблей американцами.
Американская морская блокада увеличивает и риск начала наземной военной операции США в латиноамериканской стране для свержения Мадуро, отмечает Хейфец. По его словам, требование американцев о возврате земли и активов может рассматриваться как территориальные претензии США к Венесуэле.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти – около 303 млрд барр. (для сравнения: Россия – 80 млрд барр.). По данным Associated Press, до американо-венесуэльского кризиса Каракас ежедневно добывал около 1 млн барр., из которых 850 000 шли на экспорт, в основном в Китай, США (этот экспорт продолжается и сейчас) и на Кубу. И хотя США ввели энергетические санкции против Каракаса еще в 2019 г., большая часть венесуэльской нефти поступала на международный рынок при помощи теневого флота. Согласно подсчетам TankerTrackers.com, незадолго до американской блокады более 30 из 80 нефтяных танкеров, пребывающих в венесуэльских водах, находились в санкционных списках США.
Кризис в американо-венесуэльских отношения начался в конце августа, после того как Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. С тех пор военные США нанесли более 20 ударов по морским судам у берегов Венесуэлы, убив по меньшей мере 95 человек. В конце ноября Вашингтон объявил о закрытии воздушного пространства над южноамериканской республикой, а вскоре пригрозил проведением наземной операции против наркокартелей в этой стране.
Кульминацией напряженности стал захват 10 декабря американскими военными нефтяного танкера Skipper у берегов Венесуэлы, что привело практически к полному прекращению поставок венесуэльской нефти на международный рынок. Каракас назвал действия американцев «вопиющим ограблением и актом международного пиратства» с целью завладения природными ресурсами Венесуэлы. Осудило перехват судна также МИД КНР. На этом фоне российское внешнеполитическое ведомство предложило Каракасу политическую помощь и свое посредничество в разрешении кризиса.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин исключил вероятность подключения Китая к американо-венесуэльскому конфликту. По его мнению, Пекин для поддержки Каракаса ограничится лишь дипломатической риторикой. «Фактическое отключение Венесуэлы от нефтяного рынка приведет к росту значимости России для Китая. Правда, и без венесуэльской нефти китайский импорт хорошо диверсифицирован. Во время первого президентства Трампа в прошлых кризисах Пекин занимал скорее выжидательную позицию, в то время как Россия помогала правительству Мадуро», – напомнил эксперт.