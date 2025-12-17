К чему приведет морская блокада США Венесуэлы

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти – около 303 млрд барр. (для сравнения: Россия – 80 млрд барр.). По данным Associated Press, до американо-венесуэльского кризиса Каракас ежедневно добывал около 1 млн барр., из которых 850 000 шли на экспорт, в основном в Китай, США (этот экспорт продолжается и сейчас) и на Кубу. И хотя США ввели энергетические санкции против Каракаса еще в 2019 г., большая часть венесуэльской нефти поступала на международный рынок при помощи теневого флота. Согласно подсчетам TankerTrackers.com, незадолго до американской блокады более 30 из 80 нефтяных танкеров, пребывающих в венесуэльских водах, находились в санкционных списках США.