Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете. Об этом он сообщил в подкасте Judging Freedom.
По словам Карлсона, один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой. Как утверждает журналист, объявление может прозвучать уже в среду вечером (утром четверга по Москве).
17 ноября Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также сообщил о введении «полной и окончательной» морской блокады в отношении всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной. Соответствующее заявление президент США опубликовал в соцсети Truth Social.
Трамп утверждал, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет только увеличиваться. По его словам, давление продолжится до тех пор, пока власти страны не вернут США нефть, землю и другие активы, которые, как он выразился, были «украдены».
Президент США также обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств. Параллельно, по его словам, ускоряется возвращение в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, как утверждает Трамп, впустила в США «слабая» администрация его предшественника Джо Байдена.
9 декабря телеканал CNN сообщал, что американские власти готовятся к сценарию ухода Мадуро с поста президента. По данным источников канала, планирование велось в строгой секретности в Белом доме и включало различные варианты заполнения вакуума власти и стабилизации ситуации в стране.
Американо-венесуэльские отношения обострились в конце августа после того, как Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы, включая восемь военных кораблей, атомную подлодку и авианосец «Джеральд Форд».