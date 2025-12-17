Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле

Трамп утверждал, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет только увеличиваться. По его словам, давление продолжится до тех пор, пока власти страны не вернут США нефть, землю и другие активы, которые, как он выразился, были «украдены».