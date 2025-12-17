Газета
Главная / Политика /

Лавров выразил обеспокоенность возможной операцией США в Венесуэле

Ведомости

Планы США провести наземную операцию в Венесуэле делают невозможным достижение договоренностей в текущих условиях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Трансляцию проводило российское внешнеполитическое ведомство. 

«Все это подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют», – сказал он.

Министр также отметил, что российскую сторону тревожат «воинственные заявления Пентагона». По словам Лаврова, действия США в Карибском бассейне «вызывают неприятие практически у всех стран, кроме ЕС.

Как СМИ отреагировали на введение Трампом нефтяной блокады Венесуэлы

Политика / Международные новости

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной. Американский лидер также обвинил «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании доходов от нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств. 

Венесуэла, в свою очередь, отвергла заявление Трампа о краже природных ресурсов, которым он, по мнению Каракаса, нарушил нормы международного права, свободы торговли и судоходства. Кроме того, власти страны подчеркнули, что Венесуэла больше не станет ничьей колонией. По их словам, государство подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными ресурсами. Руководство Венесуэлы также выразило уверенность в своей свободе судоходства и торговли в Карибском море.

