В Госдуме проверят проведение круглых столов с начала работы созыва

В Госдуме проверят проведение круглых столов с начала работы созываВ Думе уволили помощников депутатов, которые выписывали пропуска на круглый стол, организация которого вызвала скандал
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому аппарату провести проверку всех круглых столов, которые проводились в нижней палате с начала VIII созыва – с 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в нижней палате. Такое поручение было дано после того, как депутат «Новых людей» Сардана Авксентьева написала в своем Telegram-канале о том, что на Охотном Ряду продают места для участия в круглых столах.
О том, что такая проверка проходит, написала 23 декабря и депутат «Новых людей» Роза Чемерис у себя в Telegram-канале. «На данный момент никаких фактов проведения «платных круглых столов» в Государственной думе не установлено. Поднят большой массив информации по мероприятиям за четыре года работы этого созыва, идет работа», – написала депутат. Чемерис пояснила «Ведомостям», что в связи с тем, что одним из депутатов был поднят вопрос о продаже мест на круглых столах, Госдума проводит проверку. Она полагает, что проверка касается круглых столов за последние несколько лет, косвенно подтвердив информацию источника.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 декабря на закрытой части пленарного заседания сообщил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думских круглых столах, рассказывали источники «Ведомостей». Спикер назвал имена троих депутатов, чьи помощники выписывали пропуска на круглый стол, который упоминала Авксентьева: Андрей Свинцов, Каплан Панеш (оба – ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). В отношении помощника Свинцова Никиты Лобанова проводится проверка правоохранительными органами, сказал Володин. Лобанов является президентом организации WEA, которая 28 ноября провела круглый стол по предпринимательству в нижней палате.
На следующий день стало известно, что заявку на предоставление зала для проведения мероприятия писал депутат Евгений Федоров («Единая Россия»). Свинцов, Чемерис, Федоров опровергали свою причастность к ситуации, связанной с продажей мест на круглых столах, Панеш на звонки не отвечал. Выяснилось, что помощник Чемерис помогал выписывать помощнику Федорова пропуска для участников круглого стола.
Один из собеседников говорит, что по итогам расследования было уволено множество помощников депутатов. Чемерис подтвердила, что уволила своего помощника. По ее словам, она хотела дождаться результатов расследования, но фракция «Новые люди» настояла на увольнении помощника. Свинцов также подтвердил, что уволил 12 своих помощников на общественных началах. Он пояснил, что у депутатов бывает много помощников, часть из них депутаты даже могут не знать: они работают в регионах. Поэтому всех тех, кого Свинцов не знает, он уволил, чтобы не было никаких претензий из-за сложившейся ситуации.
Авксентьева 15 декабря написала в своем Telegram-канале, что ей «стало известно о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов Госдумы на платной основе коммерческими структурами, в частности ассоциацией WEA». Она писала, что организация открыто предлагает участие в круглых столах и других мероприятиях в Госдуме на возмездной основе, и даже привела расценки: вступление в ассоциацию со спикерством – 70 000 руб., вступление без спикерства за столом – 50 000 руб., участие «вокруг стола» – 35 000 руб.