В Госдуме проверят проведение круглых столов с начала работы созыва

Один из собеседников говорит, что по итогам расследования было уволено множество помощников депутатов. Чемерис подтвердила, что уволила своего помощника. По ее словам, она хотела дождаться результатов расследования, но фракция «Новые люди» настояла на увольнении помощника. Свинцов также подтвердил, что уволил 12 своих помощников на общественных началах. Он пояснил, что у депутатов бывает много помощников, часть из них депутаты даже могут не знать: они работают в регионах. Поэтому всех тех, кого Свинцов не знает, он уволил, чтобы не было никаких претензий из-за сложившейся ситуации.