«Зачем 500 человек в Думе?»

Нельзя сказать, что все принятые с тех пор меры стали панацеей. Сейчас работу Госдумы одобряет 43% респондентов (данные ВЦИОМ). И это для нее много. Накануне начала спецоперации было 37% (январь 2022 г). В этом депутаты, как правило, отстают и от сенаторов, и от исполнительной власти, причем не только из-за дурной активности, но и роли громоотвода. Для сравнения: в феврале 2022 г., накануне начала боевых действий на Украине, 38% респондентов одобряло правительство, а сейчас – 48%.