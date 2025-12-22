«Зачем 500 человек в Думе?»Начало кампании – хороший повод ответить на этот вопрос
Уже завтра, 23 декабря, пройдет последнее пленарное заседание Госдумы в 2025 г. Депутаты споют гимн и продолжат трудиться за пределами установленного думским начальством графика. До конца VIII созыва им остается отработать всего полгода, которые придутся на разгар избирательной кампании.
Впрочем, всю последнюю неделю перед завершением работы только усиливалось впечатление, что Госдума уже переходит в штабной режим. Несколько дней депутаты во главе со спикером пристально разбирали кейс с продажей пропусков на думские мероприятия. Разбор полетов был исключительно кулуарным – на зал из 450 человек.
Выявили предварительный круг подозреваемых, среди которых оказались депутаты всех фракций (кроме КПРФ). Затем в процессе уточнения «материалов дела» выяснили, что депутаты будто бы ни при чем. Заказом «левых» пропусков за деньги промышляли помощники. Вскоре стало известно: предпринимаются меры.
Так совпало, что в Госдуму в то же время запретили проносить алкоголь и подарки. Это может быть связано и с повышенной безопасностью в ответственный период. Но кто знает, как скомпрометируют себя обитатели Охотного Ряда.
Поскольку изначально в вину депутатам и их помощникам ставили заказ пропусков не по делу, то логичным шагом стало фактическое закрытие Госдумы от лишних глаз. С конца декабря прекратили экскурсии. А то мало ли, какая подоплека в организации таких мероприятий...
Руководство палаты можно понять. Госдума, как свидетельствуют цифры, – самый нелюбимый (или непонятный) орган власти для россиян. Борьба с этим непониманием сопровождала работу Госдумы минимум с 2016 г. Спикер Володин объявил целый ряд мер, которые должны были дисциплинировать депутатов или, во всяком случае, исправить их имидж, который стал достаточно скандальным из-за ярких инициатив и отсутствия четкой иерархии. Тем более что каждый из думцев по статусу и уровню обеспечения близок к федеральному министру. Среди рекомендаций депутатам, которые давал ВЦИОМ еще в VII созыве для исправления публичного позиционирования депутатов, – доказать, что у них нет «материальных интересов в принимаемых законах».
Нельзя сказать, что все принятые с тех пор меры стали панацеей. Сейчас работу Госдумы одобряет 43% респондентов (данные ВЦИОМ). И это для нее много. Накануне начала спецоперации было 37% (январь 2022 г). В этом депутаты, как правило, отстают и от сенаторов, и от исполнительной власти, причем не только из-за дурной активности, но и роли громоотвода. Для сравнения: в феврале 2022 г., накануне начала боевых действий на Украине, 38% респондентов одобряло правительство, а сейчас – 48%.
Исключать человеческий фактор при обсуждении и проведении политических решений затруднительно. Перестроить Госдуму – с массой депутатов, серьезным штатом помощников и аппаратом – в тихо работающий механизм непросто. Вряд ли это вообще возможно с учетом текущих прав и обязанностей думцев. Поэтому руководство палаты занимает проактивную позицию в тех случаях, когда скандалы ставят под сомнение эффективность работы всех депутатов.
Ведь на самом деле есть два субъекта, которые могут по сути оценить такие действия, как продажа мест на думских мероприятиях. Это правоохранительные органы – если есть состав преступления. И избиратель, который пока (на прямой линии с президентом Путиным) задается вопросом: «Зачем нужно 500 человек в Думе?» Ему нужно дать превентивный – и правильный – ответ.