Упомянутые Володиным депутаты открещиваются от продажи мест на мероприятиях в ГД

Высказался и Слуцкий – один из немногих, вступивший в обсуждение этой ситуации публично. На пресс-подходе перед началом пленарного заседания он заявил, что помощники депутатов, причастные к продаже мест для участия в мероприятиях Госдумы, будут уволены. Он также добавил, что инициатором мероприятия был депутат, «чье имя не звучало на заседании Государственной думы» (спикер 17 декабря заявил о причастности Панеша, Чемерис и Свинцова, а фамилия Федорова озвучена не была). Его имя Слуцкий не назвал из соображений депутатской этики и вместе с тем укорил депутата от «Новых людей» Сардану Авксентьеву за то, что та вынесла эту информацию в публичную плоскость.