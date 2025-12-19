Упомянутые Володиным депутаты открещиваются от продажи мест на мероприятиях в ГД

Упомянутые Володиным депутаты открещиваются от продажи мест на мероприятиях в ГДДепутат Федоров из «Единой России» пояснил, что парламент – это не ресторан
Скандал по поводу возможной продажи мест на мероприятиях в Госдуме получил 18 декабря продолжение. Как сообщил на закрытой части пленарного заседания председатель нижней палаты Вячеслав Володин, заявку на организацию обсуждавшегося накануне круглого стола подавал Евгений Федоров («Единая Россия»; ЕР), а от лица депутатов Каплана Панеша (ЛДПР) и Розы Чемерис («Новые люди») было заказано 14 и 5 пропусков на вход в здание парламента соответственно. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме.
Чемерис, в свою очередь, направила письмо на имя спикера (опубликовано в ее Telegram-канале) с заявлением о том, что она не имеет никакого отношения к организации круглого стола. Об этом она накануне говорила «Ведомостям». Из текста письма следует, что к ее помощнику обратился с просьбой заказать пропуск для гостей из регионов помощник единоросса Евгения Федорова «в связи с исчерпанием ими ежедневного лимита пропусков на вход в Госдуму».
«Наши с депутатом Федоровым кабинеты расположены по соседству друг с другом, за четыре года работы у помощников сложились хорошие взаимоотношения, поэтому мой помощник согласился помочь», – разъясняет она. При этом ни о каком круглом столе упомянуто не было, утверждает Чемерис. А заявка на мероприятие, по ее словам, была подана лично Федоровым. Чемерис также заявила, что обратится в правоохранительные органы с просьбой детально разобраться в сложившейся ситуации, и выразила готовность оказать следствию «полное содействие и поддержку».
В письме помощника Чемерис Леонида Зубко (есть у «Ведомостей») он утверждает, что, будучи «введенным в заблуждение обманным путем» по просьбе помощника Федорова – Софьи Павленко, – «осуществлял оформление разовых пропусков» на вход в здание парламента в количестве 10–15 шт. «Действовал я исходя из представленной информации и доверяя словам коллеги, полагал, что они соответствуют действительности <...> Гостей Федорова я не видел и не встречал», – говорится в письме.
Депутат Чемерис заявила «Ведомостям», что Володин «ознакомился с [ее] позицией. «Установлено, что лично я не причастна к организации вышеупомянутых мероприятий. Идет расследование, ожидается, что окончательные выводы будут сделаны ко вторнику, через четыре дня (23 декабря, последнее пленарное заседание Госдумы. – «Ведомости»)», – поделилась она.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев также на закрытой части заседания заявил, что фракция выяснила, что запросы на проведение круглого стола направляли депутаты от «Единой России» и ЛДПР, не от «Новых людей».
По словам спикера (как пересказывают собеседники «Ведомостей»), встречали гостей на круглый стол помощник депутата Андрея Свинцова (ЛДПР) Никита Лобанов и Федоров. Федоров писал заявку на имя председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) с просьбой предоставить зал для проведения мероприятия. «В отношении помощников депутатов идет разбирательство в правоохранительных органах. Надо заниматься делом, а не самопиаром депутатам. В результате идет дискредитация парламента», – заявил Володин.
Федоров сказал, что вся ситуация изначально была неправильно подана: дело в том, что какая-то внешняя ассоциация не может проводить круглый стол в Госдуме. «Это что – ресторан, что ли? Технически просто невозможно», – сказал он «Ведомостям». При этом он подтвердил, что проводил круглый стол 28 ноября на тему обсуждения концепции национального экономического курса.
«Регистрация была всех желающих, никому пропуска я не заказывал в принципе, потому что мне это было не надо. У меня была квота. Пришли разные [люди], много разных предпринимателей», – сказал он. По его «заказу» на круглый стол прошло трое-четверо человек, остальные были из Госдумы – советники, члены экспертных советов, подчеркнул единоросс.
Свинцов заявил «Ведомостям», что он лично и его штатные помощники, которые имеют доступ к пропускам, для прохода на мероприятие их не заказывали. Депутат не присутствовал на самом мероприятии (он узнал о нем лишь 15 декабря), а также не является его организатором и инициатором, утверждает он.
«На этом круглом столе был уже мой бывший внештатный помощник [Никита Лобанов], которых у меня там больше 100 человек. Это все разные общественные деятели: председатели ассоциаций, врачи, художники, писатели, ректоры вузов, директора заводов. Это общественные помощники, которые представляют своего депутата в каких-то аудиториях. И эти помощники нужны для того, чтобы проводить агитацию по большому счету», – разъяснил он.
Высказался и Слуцкий – один из немногих, вступивший в обсуждение этой ситуации публично. На пресс-подходе перед началом пленарного заседания он заявил, что помощники депутатов, причастные к продаже мест для участия в мероприятиях Госдумы, будут уволены. Он также добавил, что инициатором мероприятия был депутат, «чье имя не звучало на заседании Государственной думы» (спикер 17 декабря заявил о причастности Панеша, Чемерис и Свинцова, а фамилия Федорова озвучена не была). Его имя Слуцкий не назвал из соображений депутатской этики и вместе с тем укорил депутата от «Новых людей» Сардану Авксентьеву за то, что та вынесла эту информацию в публичную плоскость.
На закрытой части заседания Федоров также заявил, что возникает путаница из-за неправильной подачи информации. Коммунист Николай Коломейцев возразил, что ни одну заявку без личной электронной подписи депутата охрана не примет. «Надо уметь отвечать за свои поступки», – возразил он.
«Ведомости» направили запрос Панешу.
Этот скандал ставит под угрозу всю политику открытости Госдумы: теперь будет сложно доказывать, что в круглых столах участвуют настоящие, а не купленные эксперты, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Это может привести к тому, что Дума под давлением хайпа может снова начать закрываться от экспертного сообщества. И это впоследствии крайне негативно скажется на экспертизе законопроектов и законотворческой деятельности», – сказал он «Ведомостям».
Авксентьева 15 декабря написала в своем Telegram-канале, что ей «стало известно о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов Госдумы на платной основе коммерческими структурами, в частности [Международной] ассоциации [экспертов малого и среднего предпринимательства] (WEA)».
Она писала, что организация открыто предлагает участие в круглых столах и других мероприятиях в Госдуме на возмездной основе и даже привела расценки: вступление в ассоциацию со спикерством – 70 000 руб., вступление без спикерства за столом – 50 000 руб., участие «вокруг стола» – 35 000 руб.
По словам депутата, в прейскурант были включены также «экскурсия», «статусное присутствие в федеральной повестке», «персональная именная карточка на месте участника» и иные услуги коммерческого характера. Авксентьева сообщала, что они будут разбираться в ситуации вместе с комиссией Госдумы по регламенту.
Собеседники «Ведомостей» говорят, что речь идет о круглом столе по предпринимательству, который прошел 28 ноября по инициативе президента WEA Лобанова. На сайте Думы информации об этом круглом столе нет. 17 декабря «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Володин заявил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думском мероприятии.