Слуцкий: причастные к продаже мест на думских мероприятиях будут уволены

«Ведомости» писали со ссылкой на источники, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думском мероприятии. По словам двух собеседников, спикер ГД назвал имена депутатов, замешанных в его организации: Андрей Свинцов (ЛДПР), Каплан Панеш (ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). Их могут лишить полномочий из-за возможной продажи мест на мероприятиях.