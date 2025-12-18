Газета
Слуцкий: причастные к продаже мест на думских мероприятиях будут уволены

Ведомости

Помощники депутатов, причастные к продаже мест для участия в мероприятиях Госдумы, установлены и будут уволены. Об этом журналистам заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Действительно на нашем уровне удалось установить помощников депутатов, которые причастны к данному мероприятию, которые заказывали пропуска. Разумеется, от имени депутатов, так устроена наша электронная система. Все они будут уволены», – подчеркнул Слуцкий.

Глава ЛДПР добавил, что инициатором мероприятия был депутат, «чье имя не звучало на заседании Государственной думы». Его имя Слуцкий не назвал из соображений депутатской этики.

Госдума обнаружила людей, готовых платить за участие в круглых столах

Политика / Власть

По его словам, ситуация переместилась из плоскости Госдумы в сферу работы административных органов. Круглым столом, где «якобы у нас продавались какие-то места для участия», займутся правоохранительные органы, подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий также обратил внимание, что в Троекуровских палатах – лучший зал заседаний в Госдуме, и в свободное время он предоставляется всем без каких-либо ограничений.

«Ведомости» писали со ссылкой на источники, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думском мероприятии. По словам двух собеседников, спикер ГД назвал имена депутатов, замешанных в его организации: Андрей Свинцов (ЛДПР), Каплан Панеш (ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). Их могут лишить полномочий из-за возможной продажи мест на мероприятиях.

В тот же день Чемерис заявила «Ведомостям», что обвинения в продаже мест для участия в думских мероприятиях являются ложью.

