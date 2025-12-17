Чемерис назвала ложью сведения о продаже мест для участия в думских мероприятиях

Чемерис заявила, что впервые услышала о платных круглых столах из поста замглавы фракции «Новых людей» в нижней палате Сарданы Авксентьевой. Депутат утверждает, что никогда не организовывала никаких круглых столов, а с депутатом от ЛДПР Андреем Свинцовым, которого также подозревают в участии в схеме, знакома «только шапочно».