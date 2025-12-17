Чемерис назвала ложью сведения о продаже мест для участия в думских мероприятиях
Обвинения в продаже мест для участия в думских мероприятиях являются ложью. Об этом «Ведомостям» заявила депутат от фракции «Новые люди» Роза Чемерис.
«Это абсолютная ложь, абсолютно непроверенная информация. Я готова пройти хоть на детекторе лжи, где угодно», – сказала она, указав, что «с такой ложью еще не сталкивалась в жизни».
Чемерис заявила, что впервые услышала о платных круглых столах из поста замглавы фракции «Новых людей» в нижней палате Сарданы Авксентьевой. Депутат утверждает, что никогда не организовывала никаких круглых столов, а с депутатом от ЛДПР Андреем Свинцовым, которого также подозревают в участии в схеме, знакома «только шапочно».
Депутат сообщила, что будет требовать разбирательства и «обязательно потом извинений».
Как рассказали «Ведомостям» источники 17 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думском мероприятии. По словам двух собеседников, спикер Госдумы назвал имена депутатов, замешанных в его организации: Свинцов, Каплан Панеш (ЛДПР) и Чемерис. Теперь их могут лишить полномочий из-за возможной продажи мест на мероприятиях.
До этого о предполагаемой продаже мест на круглых столах рассказала Авксентьева. По ее словам, организация World Entrepreneurs Alliance открыто предлагала участие в круглых столах и иных мероприятиях в нижней палате на возмездной основе.