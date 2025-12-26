Центризбирком Боснии отменил итоги выборов в Республике Сербской

Более удачно у Додика сложились отношения с США. В октябре 2025 г. США сняли с Додика санкции, введенные ими за восемь лет до того, за «серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности» БиГ. Как пишет Bloomberg, отставка Додика была частью сделки с США в обмен на отмену санкций еще и против его семьи и партнеров. При этом, как считают эксперты Bloomberg, именно за счет сделки с США Додик смог сохранить свое влияние на политические процессы в РС – он остался во главе правящей партии.