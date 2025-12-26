Центризбирком Боснии отменил итоги выборов в Республике Сербской

Центризбирком Боснии отменил итоги выборов в Республике СербскойНа них месяц назад победил соратник бывшего лидера Милорада Додика
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (БиГ) отменила результаты прошедших месяц назад досрочных президентских выборов в сербском энтитете – Республике Сербской (РС). По данным боснийской ЦИК, в ходе избирательного процесса были замечены нарушения, из-за чего исход выборов было принято отменить. Нарушения наблюдались в 17 округах на 136 избирательных участках, они состояли, например, в подделке подписей и подаче голосов лицами без действительных документов. Сами выборы состоялись 23 ноября, по их итогам с небольшим отрывом победил представитель правящего Союза независимых социал-демократов и экс-министр внутренних дел РС Синиша Каран. Он набрал 50,39% голосов, явка составила 36%.
Синиша Каран является соратником бывшего президента РС – Милорада Додика, в отношении которого боснийские власти ранее вводили различные репрессивные меры. В августе 2025 г. Сараево лишило Додика президентского мандата, а еще раньше, в феврале того же года, бывший президент РС был приговорен к году тюрьмы за неисполнение решений высокого представителя Евросоюза (ЕС) в БиГ, Кристиана Шмидта. При этом сам Шмидт исполняет свои обязанности без мандата ООН, отчего его правомочность не признают ни боснийские сербы, ни Россия. Шмидт с 2022 г. несколько раз блокировал законы РС – в частности, о национализации земли, недр и недвижимости и неприменимости решений боснийского конституционного суда.
Более удачно у Додика сложились отношения с США. В октябре 2025 г. США сняли с Додика санкции, введенные ими за восемь лет до того, за «серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности» БиГ. Как пишет Bloomberg, отставка Додика была частью сделки с США в обмен на отмену санкций еще и против его семьи и партнеров. При этом, как считают эксперты Bloomberg, именно за счет сделки с США Додик смог сохранить свое влияние на политические процессы в РС – он остался во главе правящей партии.
Как прокомментировал решение ЦИК и БиГ об отмене результатов и проведении новых выборов сам Додик, боснийское руководство довело избирательный процесс до абсурда. «Хотят делегитимизировать выборы, но на деле делегитимизируют сами себя», – подчеркнул Додик.
Продавливание решения об отмене итогов выборов ложится в логику военного времени для Брюсселя, потому что РС – единственное пророссийское образование в Европе, говорит политолог Вадим Трухачев. Фактически инициатива исходит от верховного представителя и стоящего за ним ЕС. «Дело не только в личности Додика, хотя он, конечно, раздражает Брюссель. Дело в том, чтобы заставить республику перестать мешать Боснии сблизиться с ЕС и вступить в НАТО», – подчеркнул Трухачев.