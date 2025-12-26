В КНДР показали ракетную атомную подлодку

Ряд интернет-ресурсов высказали сомнения, что на представленных ЦТАК фото изображена реальная подлодка из-за слишком гладкой поверхности корпуса и видимого отсутствия отверстий для забора воды. Возможно, эти отверстия (шпигаты) спрятаны под надстройкой для улучшения гидродинамической обтекаемости, полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Судя по фотографии лодки, корейцы идут тем же путем, что и СССР на раннем этапе развития ракетных лодок: ракеты расположены не в прочном корпусе, а в ограждении выдвижных устройств. По мнению эксперта, никакого смысла врать и демонстрировать макет у КНДР нет – в ближайшее время лодку спустят на воду, и она будет сфотографирована из космоса. По мнению военно-морского эксперта Максима Климова, нельзя исключать, что корейская лодка – стенд для отработки различных систем и вооружений.