В КНДР показали ракетную атомную подлодку

В КНДР показали ракетную атомную подлодкуОна повысит устойчивость ядерных сил страны
КНДР строит новую атомную ракетную подлодку водоизмещением 8700 т, надзор за сооружением лодки осуществляет лично председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын. Как сообщает агентство ЦТАК, Ким прибыл на верфь, где сооружается АПЛ, и «руководил на месте» этим процессом. По плану северокорейских властей, на новой АПЛ будут оборудованы установки для пуска стратегических управляемых ракет. ЦТАК также опубликовало фото самой подлодки – правда, не полностью оснащенной, несмотря на видимую готовность корпуса со слишком гладкой поверхностью. Кроме того, Ким Чен Ын посетил испытания нового зенитного ракетного комплекса с заявленной дальностью 200 км.
По заявлениям Ким Чен Ына, КНДР в своей оборонной политике идет только на защитные меры. Северокорейское руководство намерено добиться «сверхмощной наступательной способности», ведь только она может обеспечить достаточную защиту государства. В рамках этого направления политики КНДР намерена укреплять свой ядерный щит, который является гарантией безопасности Северной Кореи. При этом северокорейский лидер раскритиковал недавние планы Южной Кореи по строительству своей атомной подлодки в сотрудничестве с США. По словам Кима, подобные инициативы Сеула – это «агрессивный акт, существенным образом посягающий на национальную безопасность и морской суверенитет» КНДР, а также угроза, требующая соответствующей реакции, которая обостряет положение дел на Корейском полуострове. Ранее о планах строительства многоцелевых атомных подлодок в рамках проекта AUKUS заявила Австралия.
КНДР уже имеет на вооружении сухопутные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами и ракетами средней дальности, оснащенные ядерными боеголовками, а также дизельную подводную лодку с баллистическими ракетами. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) значительно увеличивают устойчивость ядерных сил и возможность нанесения ответного удара в случае нападения противника. ПЛАРБ имеются на вооружении США, России, Китая, Великобритании, Франции и Индии.
Ряд интернет-ресурсов высказали сомнения, что на представленных ЦТАК фото изображена реальная подлодка из-за слишком гладкой поверхности корпуса и видимого отсутствия отверстий для забора воды. Возможно, эти отверстия (шпигаты) спрятаны под надстройкой для улучшения гидродинамической обтекаемости, полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Судя по фотографии лодки, корейцы идут тем же путем, что и СССР на раннем этапе развития ракетных лодок: ракеты расположены не в прочном корпусе, а в ограждении выдвижных устройств. По мнению эксперта, никакого смысла врать и демонстрировать макет у КНДР нет – в ближайшее время лодку спустят на воду, и она будет сфотографирована из космоса. По мнению военно-морского эксперта Максима Климова, нельзя исключать, что корейская лодка – стенд для отработки различных систем и вооружений.