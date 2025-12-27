Как угасало «Яблоко»

То, что политическая эпоха для «Яблока» «окончательно и бесповоротно ушла», отмечает и политконсультант Олег Бондаренко. Растеряла партия и свой электорат, который частично переориентировался, например, на «Новых людей», частично покинул страну. Впрочем, по словам политолога Алексея Макаркина, «Яблоко» будет жить до тех пор, пока к нему имеет отношение Явлинский. Тем более что у яблочников до сих пор остались региональные депутаты, а в столицах и Карелии у партии есть определенная поддержка со стороны избирателей, добавил он.