Как угасало «Яблоко»Наиболее известные партийцы не смогут принять участие в думских выборах из-за «экстремистских» статей
В течение 2025 г. можно было лишь наблюдать за тем, как угасает демократическая партия «Яблоко», некогда имевшая свое представительство в Госдуме. Партия, сумевшая попасть в первый (1994–1996), второй (1996–2000) и третий (2000–2003) созывы нижней палаты парламента, ставит себе цель участвовать в выборах в Госдуму 2026 г., чтобы показать гражданам «политическую альтернативу». Но пока перспективы не то что победы, но и участия яблочников в кампании в целом весьма туманны.
На заседании федерального совета партии 6 декабря председатель «Яблока» Николай Рыбаков (его 5 декабря оштрафовали за пропаганду экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) параллельно с заявлениями о том, что партия вопреки всем прогнозам намерена принимать участие в федеральной кампании, привел необнадеживающую статистику. В отношении девяти членов партии заведено 12 уголовных дел, шесть из них лишены свободы, суммарно составлено 58 административных штрафов, в том числе 36 за «дискредитацию армии», 29 человек подвергались задержаниям, у 34 человек, а также в пяти региональных офисах были проведены обыски. У 13 членов партии и у двух региональных организаций заблокированы социальные сети, 11 членов партии были признаны иностранными агентами.
При этом именно в 2025 г., предшествующем выборам в Госдуму, административный натиск распространился не только на рядовых партийцев, но и на руководство. Первый арест произошел в июне – был задержан один из наиболее видных деятелей партии, глава псковского отделения, зампред «Яблока» Лев Шлосберг
Годом ранее, 13 сентября 2024 г., глава тульского отделения и зампред Владимир Дорохов
Таким образом, среди шести заместителей главы партии преследование не коснулось лишь Анны Черепановой (давний соратник Григория Явлинского Сергей Иваненко умер 4 сентября 2024 г.).
Аналогичные случаи преследования наблюдаются и в регионах. Например, 27 ноября за публичное демонстрирование экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) оштрафовали члена фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга Ольгу Штанникову. Примечательно, что Штанникова получила место в парламенте после того, как Вишневского признали иноагентом и лишили мандата. 12 ноября Приморский краевой суд оштрафовал на 2 млн руб. заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Марину Железнякову по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК) за публикацию в 2021 г.
Что касается выборов в субъектах в 2026 г., то партия ставит себе целью сохранение представительства в законодательных органах регионов, где сейчас представлено «Яблоко» (Санкт-Петербург, Карелия, Псковская область), и получение депутатских мандатов в тех регионах, где имеется «заметный» общественный запрос на перемены.
Трудность для политиков заключается в том, что осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности (например, ст. 20.3 и 20.9) лишаются права быть избранными (на год). Яблочники-иноагенты также не имеют права участвовать в выборах на любых уровнях – закон, запрещающий баллотироваться гражданам с таким статусом, вступил в силу 15 мая 2024 г. Кроме того, попадание парламентария в реестр после выборов является поводом для досрочного прекращения его мандата.
Выходит, что Рыбаков, Шлосберг, Вишневский, Дорохов, гипотетически – Круглов (по его статье возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и Штанникова не смогут принять участие выборах в 2026 г.
Цель преследований основатель партии Явлинский объясняет тем, что власти хотят накануне крупного электорального цикла внушить гражданам безнадежность, говорится в заявлении на сайте «Яблока». В партии «Ведомостям» объясняли усиление давления ростом поддержки партийной позиции среди граждан, что, впрочем, пока не нашло отражения в электоральном рейтинге партии: по данным фонда «Общественное мнение» за 14 декабря, свой голос за яблочников в случае, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, отдал бы 1% россиян – меньше статпогрешности.
Долгая и «в общем-то бесславная жизнь» партии «Яблоко», последние годы которой прошли в коме и забвении, неожиданно для многих завершается на трагической ноте, констатирует политолог Константин Калачев. «Заведение дел против почти всего руководящего состава и перспектива посадки всерьез и надолго самого, пожалуй, симпатичного для оппозиционной общественности из широко известных яблочников – Шлосберга превращают финал комичной истории кружка интеллигентов-менторов в «белых пальто» в жертвенный подвиг», – отмечает он. Как «Яблоко» ни пыталось пройти по тонкому льду, остаться системной партией, лед под ним треснул, констатирует Калачев.
То, что политическая эпоха для «Яблока» «окончательно и бесповоротно ушла», отмечает и политконсультант Олег Бондаренко. Растеряла партия и свой электорат, который частично переориентировался, например, на «Новых людей», частично покинул страну. Впрочем, по словам политолога Алексея Макаркина, «Яблоко» будет жить до тех пор, пока к нему имеет отношение Явлинский. Тем более что у яблочников до сих пор остались региональные депутаты, а в столицах и Карелии у партии есть определенная поддержка со стороны избирателей, добавил он.