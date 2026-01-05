Цукерберг с перфоратором и пивная вакцина: новости, которые вы могли пропустить

Цукерберг с перфоратором и пивная вакцина: новости, которые вы могли пропуститьВ США благодаря ИИ возникла необычная профессия, а в ФРГ на Рождество ограбили банк
На этой неделе стало известно, как извинился Марк Цукерберг за то, что он – тот самый «сосед с перфоратором» из мема. В США подсчитали, сколько сотрудников заменили на ИИ в 2025 г. Зато благодаря ИИ возникла новая необычная профессия. В Германии воспользовались Рождеством и ограбили банк. Работа по выходным входит в моду не только у преступников, но и у офисных работников. Соцсети приравняли к сигаретам. Наконец, вакцинация пивом угрожает антиваксерам.
Как извиняется Цукерберг
Основатель Facebook
В Рождество Цукерберг решил помириться с соседями, недовольными шумом. Он подарил каждому наушники с шумоподавлением. Но хотя в комплекте шло еще шаманское и пончики, смягчить сердца жителей района не удалось. Тем более наушники не помогают еще от одной проблемы, которую принес местным Цукерберг. Жители жалуются, что его служба безопасности утыкала район видеокамерами, которые «заглядывают» в их дворы. А на улицах дежурят охранники, которые снимают незнакомых им прохожих и даже могут поинтересоваться, что те тут делают.
Сами себе вырыли яму
В 2025 г. в США уволили 55 000 человек, заменив их ИИ, подсчитала консалтинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это не так много на общем фоне: всего работы в Америке по разным причинам лишились 1,17 млн сотрудников. Но, как говорится, лиха беда начало.
Главным антигероем стала Microsoft за свой цинизм. Пару лет назад она купила студию видеоигр King, прославившуюся игрой Candy Crush. В июле 2025 г. из King выгнали 200 сотрудников – 10% штата. В основном это работники отдела по созданию новых уровней игры и по защите авторских прав. Сначала им поручили разработать ИИ-инструменты, чтобы упростить себе работу: автоматизировать разработку уровней и поиск нарушителей копирайта. А когда люди справились с заданием, их уволили, заменив на ими же созданный ИИ.
Современный переворачиватель пингвинов
ИИ отбирает рабочие места у людей – но он же создает новые. The Washington Post пишет о необычной новой профессии: закрыватель дверей роботакси. Сервис Waymo, принадлежащий Alphabet, столкнулся с неожиданной проблемой. Если пассажир, выходя из машины, не закрыл до конца дверь (например, в проем попал ремень безопасности), то машина не может ни сдвинуться с места, ни самостоятельно решить проблему.
В этом случае Alphabet ищет людей, которые за $20-24 подойдут к такси и захлопнут дверь. Делается это через сервис Honk, где каждый желающий может найти небольшую подработку. Деньги не всегда достаются легко: порой такси не присылает свои точные координаты и можно час бродить по району в поисках машины, которой нужно захлопнуть дверь.
Зачем работать в воскресенье
Офисные сотрудники все чаще работают по воскресеньям, пишет Business Insider. Не потому, что работы невпроворот. Просто в воскресенье никто не дергает и не отвлекает: коллеги не подходят с просьбами, нет планерок и встреч, никто не пишет в почту. А вот в будний день средний работник сталкивается с 275-ю отвлекающими факторами, то есть его беспокоят примерно каждые две минуты.
Около 5% офисных работников в США теперь работают по выходным, это на 9% больше, чем в 2023 г. В среднем они трудятся по 5,5 часов в субботу и воскресенье. Зато успевают сделать больше, чем за рабочий день в будни. Взамен они могут высыпаться в течение недели, уходить из офиса вовремя и не жить в состоянии постоянного дедлайна.
Рождественское ограбление
Воры воспользовались тем, как добросовестно Германия отдыхает на рождественских каникулах, и вынесли из банка десятки миллионов. Местная полиция уже сравнила аферу с фильмом «Одиннадцать друзей Оушена». Преступники воспользовались «тихими рождественскими днями» (это тоже слова местных полицейских) в городке Гельзенкирхен, чтобы на обезлюдевшей многоуровневой парковке смонтировать бурильную установку. С ее помощью они просверлили дыру в стене, достаточно большую, чтобы пролезть в хранилище соседнего здания банка Sparkasse. Там воры вскрыли ячейки и скрылись.
Судя по всему, вся операция длилась с 27 по утро 29 декабря. Из улик у полиции есть лишь видеозапись, как мужчины несут большие сумки, а потом уезжают с парковки на черной Audi с украденными номерами. Точная сумма украденного пока неизвестна: банк не знает, что его клиенты хранили в ячейках.
Пиво против антиваксеров
Вирусолог Крис Бак изготовил и испытал на людях пиво, которое способно вакцинировать от болезней. Днем Бак работает в Национальном институте онкологии (NCI) в Мэриленде и изучает полиомавирусы. А по ночам он руководит стартапом Gusteau Research Corporation. Последнее достижение стартапа: изготовлен специальный штамм дрожжей с молекулами, похожими на разные полиомавирусы, и с их помощью сварено пиво. Бак заостряет внимание, что это не ослабленный штамм вируса, а идентичный ему биоматериал.
Эксперименты на мышах и обезьянах показали, к удивлению самого Бака, что такая вакцина не растворяется без следа в желудочной кислоте, а вызывает отклик у организма. Он лично в буквальном смысле слова пропил три курса по пять американских пинт (один курс около 2,37 литра) от четырех видов полиомавирусов. После этого у него в крови обнаружился достаточный уровень антител против двух из них. Сам Бак прокомментировал свой успех несколько неожиданно: он опасается, как бы антиваксеры не бросили пить пиво из подозрений, что власти станут подмешивать туда вакцины.
Соцсети приравняли к сигаретам
Штат Нью-Йорк принял закон, что соцсети вроде TikTok и Instagram Reels (принадлежит Meta
Закон относится ко всем сервисам, у которых есть бесконечная прокрутка видео, автовоспроизведение и алгоритмическая лента новостей. За каждое нарушение – штраф в $5000.