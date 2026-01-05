Газета
Главная / Политика /

Цукерберг с перфоратором и пивная вакцина: новости, которые вы могли пропустить

В США благодаря ИИ возникла необычная профессия, а в ФРГ на Рождество ограбили банк
Антон Осипов
TASOS KATOPODIS / TASS
TASOS KATOPODIS / TASS

На этой неделе стало известно, как извинился Марк Цукерберг за то, что он – тот самый «сосед с перфоратором» из мема. В США подсчитали, сколько сотрудников заменили на ИИ в 2025 г. Зато благодаря ИИ возникла новая необычная профессия. В Германии воспользовались Рождеством и ограбили банк. Работа по выходным входит в моду не только у преступников, но и у офисных работников. Соцсети приравняли к сигаретам. Наконец, вакцинация пивом угрожает антиваксерам.

Как извиняется Цукерберг

Основатель Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг оказался тем самым «соседом с перфоратором» из мема, который с утра до вечера долбит стену, словно дятел. Но с поправкой на то, что это один из самых богатых людей мира. В последние 14 лет Цукерберг потратил более $110 млн на покупку 11 домов в районе Кресент-Парк в Пало-Альто. Прежде это был идиллический район: тихие тенистые улицы, соседи, дружащие домами... Теперь там идет бесконечный ремонт. Вместо одинокого перфоратора – целая армада тяжелой строительной техники. Цукерберг сносит одни дома и возводит на их месте другие, разбивает сады, роет бассейны, делает спортплощадки для пиклбола и даже обустроил бункер на случай апокалипсиса.

В Рождество Цукерберг решил помириться с соседями, недовольными шумом. Он подарил каждому наушники с шумоподавлением. Но хотя в комплекте шло еще шаманское и пончики, смягчить сердца жителей района не удалось. Тем более наушники не помогают еще от одной проблемы, которую принес местным Цукерберг. Жители жалуются, что его служба безопасности утыкала район видеокамерами, которые «заглядывают» в их дворы. А на улицах дежурят охранники, которые снимают незнакомых им прохожих и даже могут поинтересоваться, что те тут делают.

Сами себе вырыли яму

В 2025 г. в США уволили 55 000 человек, заменив их ИИ, подсчитала консалтинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это не так много на общем фоне: всего работы в Америке по разным причинам лишились 1,17 млн сотрудников. Но, как говорится, лиха беда начало.

В Париже у курьера украли сапфир стоимостью 150 000 евро

Политика / Международные новости

Главным антигероем стала Microsoft за свой цинизм. Пару лет назад она купила студию видеоигр King, прославившуюся игрой Candy Crush. В июле 2025 г. из King выгнали 200 сотрудников – 10% штата. В основном это работники отдела по созданию новых уровней игры и по защите авторских прав. Сначала им поручили разработать ИИ-инструменты, чтобы упростить себе работу: автоматизировать разработку уровней и поиск нарушителей копирайта. А когда люди справились с заданием, их уволили, заменив на ими же созданный ИИ.

Современный переворачиватель пингвинов

ИИ отбирает рабочие места у людей – но он же создает новые. The Washington Post пишет о необычной новой профессии: закрыватель дверей роботакси. Сервис Waymo, принадлежащий Alphabet, столкнулся с неожиданной проблемой. Если пассажир, выходя из машины, не закрыл до конца дверь (например, в проем попал ремень безопасности), то машина не может ни сдвинуться с места, ни самостоятельно решить проблему.

В этом случае Alphabet ищет людей, которые за $20-24 подойдут к такси и захлопнут дверь. Делается это через сервис Honk, где каждый желающий может найти небольшую подработку. Деньги не всегда достаются легко: порой такси не присылает свои точные координаты и можно час бродить по району в поисках машины, которой нужно захлопнуть дверь.

Зачем работать в воскресенье

Офисные сотрудники все чаще работают по воскресеньям, пишет Business Insider. Не потому, что работы невпроворот. Просто в воскресенье никто не дергает и не отвлекает: коллеги не подходят с просьбами, нет планерок и встреч, никто не пишет в почту. А вот в будний день средний работник сталкивается с 275-ю отвлекающими факторами, то есть его беспокоят примерно каждые две минуты.

Около 5% офисных работников в США теперь работают по выходным, это на 9% больше, чем в 2023 г. В среднем они трудятся по 5,5 часов в субботу и воскресенье. Зато успевают сделать больше, чем за рабочий день в будни. Взамен они могут высыпаться в течение недели, уходить из офиса вовремя и не жить в состоянии постоянного дедлайна.

Рождественское ограбление

Воры воспользовались тем, как добросовестно Германия отдыхает на рождественских каникулах, и вынесли из банка десятки миллионов. Местная полиция уже сравнила аферу с фильмом «Одиннадцать друзей Оушена». Преступники воспользовались «тихими рождественскими днями» (это тоже слова местных полицейских) в городке Гельзенкирхен, чтобы на обезлюдевшей многоуровневой парковке смонтировать бурильную установку. С ее помощью они просверлили дыру в стене, достаточно большую, чтобы пролезть в хранилище соседнего здания банка Sparkasse. Там воры вскрыли ячейки и скрылись.

В ночь на 25 декабря католики и протестанты по всему миру встретили Рождество. Вместе с ними важнейший церковный праздник отмечают 11 из 15 поместных православных церквей. Как проходят торжества и богослужения – в галерее «Ведомостей».Папа римский Лев XIV (на фото) провел традиционную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане и затем призвал к всемирному перемирию в течение 24 часов. В частности, он отметил, что католики в секторе Газа «пытаются организовать торжество в условиях, которые остаются очень нестабильными». «Пусть хотя бы в праздник Рождества Спасителя соблюдается один день мира»,&nbsp;– обратился к верующим понтифик.
1  / 11

В ночь на 25 декабря католики и протестанты по всему миру встретили Рождество. Вместе с ними важнейший церковный праздник отмечают 11 из 15 поместных православных церквей. Как проходят торжества и богослужения – в галерее «Ведомостей».

Папа римский Лев XIV (на фото) провел традиционную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане и затем призвал к всемирному перемирию в течение 24 часов. В частности, он отметил, что католики в секторе Газа «пытаются организовать торжество в условиях, которые остаются очень нестабильными». «Пусть хотя бы в праздник Рождества Спасителя соблюдается один день мира», – обратился к верующим понтифик. / Gregorio Borgia / AP Photo

Судя по всему, вся операция длилась с 27 по утро 29 декабря. Из улик у полиции есть лишь видеозапись, как мужчины несут большие сумки, а потом уезжают с парковки на черной Audi с украденными номерами. Точная сумма украденного пока неизвестна: банк не знает, что его клиенты хранили в ячейках.

Пиво против антиваксеров

Вирусолог Крис Бак изготовил и испытал на людях пиво, которое способно вакцинировать от болезней. Днем Бак работает в Национальном институте онкологии (NCI) в Мэриленде и изучает полиомавирусы. А по ночам он руководит стартапом Gusteau Research Corporation. Последнее достижение стартапа: изготовлен специальный штамм дрожжей с молекулами, похожими на разные полиомавирусы, и с их помощью сварено пиво. Бак заостряет внимание, что это не ослабленный штамм вируса, а идентичный ему биоматериал.

Эксперименты на мышах и обезьянах показали, к удивлению самого Бака, что такая вакцина не растворяется без следа в желудочной кислоте, а вызывает отклик у организма. Он лично в буквальном смысле слова пропил три курса по пять американских пинт (один курс около 2,37 литра) от четырех видов полиомавирусов. После этого у него в крови обнаружился достаточный уровень антител против двух из них. Сам Бак прокомментировал свой успех несколько неожиданно: он опасается, как бы антиваксеры не бросили пить пиво из подозрений, что власти станут подмешивать туда вакцины.

Соцсети приравняли к сигаретам

Штат Нью-Йорк принял закон, что соцсети вроде TikTok и Instagram Reels (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) должны показывать молодым пользователям предупреждение о своем вреде для психологического здоровья. Почти как на сигаретных пачках, только пока что без ужасающих картинок.

Закон относится ко всем сервисам, у которых есть бесконечная прокрутка видео, автовоспроизведение и алгоритмическая лента новостей. За каждое нарушение – штраф в $5000.

