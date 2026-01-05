Цукерберг с перфоратором и пивная вакцина: новости, которые вы могли пропустить

Эксперименты на мышах и обезьянах показали, к удивлению самого Бака, что такая вакцина не растворяется без следа в желудочной кислоте, а вызывает отклик у организма. Он лично в буквальном смысле слова пропил три курса по пять американских пинт (один курс около 2,37 литра) от четырех видов полиомавирусов. После этого у него в крови обнаружился достаточный уровень антител против двух из них. Сам Бак прокомментировал свой успех несколько неожиданно: он опасается, как бы антиваксеры не бросили пить пиво из подозрений, что власти станут подмешивать туда вакцины.