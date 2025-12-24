Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Париже у курьера украли сапфир стоимостью 150 000 евро

Ведомости

В Париже ограбили двух курьеров, которые перевозили драгоценности в ювелирный магазин, и украли сапфир стоимостью 150 000 евро, сообщила газета Le Figaro.

Согласно материалу, грабители были хорошо осведомлены, где и во сколько будут курьеры. Инцидент произошел утром. Курьеры припарковали автомобиль и достали ювелирные изделия. В этот момент мужчина, который прятался за стоящим рядом фургоном, ударил одного из доставщиков по голове, сообщил источник из полиции. Затем преступник отобрал драгоценности и уехал на скутере.

Пострадавшего доставили в больницу. Ущерб от ограбления оценили в 160 000 евро. Кроме сапфира были украдены золотые украшения на 10 000 евро.

19 октября из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь