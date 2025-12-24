В Париже у курьера украли сапфир стоимостью 150 000 евро
В Париже ограбили двух курьеров, которые перевозили драгоценности в ювелирный магазин, и украли сапфир стоимостью 150 000 евро, сообщила газета Le Figaro.
Согласно материалу, грабители были хорошо осведомлены, где и во сколько будут курьеры. Инцидент произошел утром. Курьеры припарковали автомобиль и достали ювелирные изделия. В этот момент мужчина, который прятался за стоящим рядом фургоном, ударил одного из доставщиков по голове, сообщил источник из полиции. Затем преступник отобрал драгоценности и уехал на скутере.
Пострадавшего доставили в больницу. Ущерб от ограбления оценили в 160 000 евро. Кроме сапфира были украдены золотые украшения на 10 000 евро.
19 октября из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.