В Париже у курьера украли сапфир стоимостью 150 000 евро

Согласно материалу, грабители были хорошо осведомлены, где и во сколько будут курьеры. Инцидент произошел утром. Курьеры припарковали автомобиль и достали ювелирные изделия. В этот момент мужчина, который прятался за стоящим рядом фургоном, ударил одного из доставщиков по голове, сообщил источник из полиции. Затем преступник отобрал драгоценности и уехал на скутере.