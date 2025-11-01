Похитители драгоценностей Лувра пытались продать их через даркнет
Преступники, похитившие в октябре драгоценности из парижского Лувра, предприняли попытку сбыть украденное через даркнет. По данным немецкой газеты Bild, в качестве потенциального покупателя была выбрана израильская охранная компания CGI Group, которую ранее наняли для поиска похищенного.
Спустя пять дней после ограбления, 24 октября, на официальный сайт CGI Group поступило сообщение от человека, представившегося представителем грабителей. Он предложил компании вести переговоры о покупке произведений искусства в даркнете, выделив на ответ 24 часа.
CGI Group, которая, по некоторым данным, была нанята анонимным лицом, связанным с Лувром, вступила в переговоры. После продолжительной проверки компания пришла к выводу, что у неизвестного есть «как минимум часть украденных вещей».
Информация была незамедлительно передана правоохранительным органам Франции. Однако, как заявил глава CGI Group Цвика Наве, «бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства».
Ограбление произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников, использовав автогидроподъемник, проникли в музей через окно, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.
На данный момент французскими властями задержано несколько подозреваемых. Парижская прокуратура сообщила о задержании двух мужчин 26 октября, которые частично признали свою вину. Позднее, 30 октября, появились сообщения о задержании еще пяти подозреваемых. По данным СМИ, личность первых двух задержанных была установлена по образцам ДНК, оставленным на месте преступления.