Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Общество

Лувр оснастят новыми системами безопасности до конца 2025 года

Ведомости

До конца 2025 г. в Лувре установят противовзломные устройства, поскольку в ходе расследования в музее выявили «систематическую недооценку рисков». Об этом рассказала министр культуры Франции Рашида Дати, передает телеканал TF1.

Он добавила, что нынешняя система безопасности Лувра устарела примерно на 12 лет. По словам Дати, к концу года в Лувре также установят устройства против тарана, а обучение технике безопасности станет обязательным курсом для охранников музея.

19 октября злоумышленники, выдав себя за рабочих, проникли в Лувр с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо.

Прокурор Парижа Лор Беко 29 октября сообщила, что подозреваемые в ограблении Лувра, 34-летний гражданин Алжира и 39-летний француз, в ходе допроса частично признали свою вину. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для них. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Позже сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом во Франции задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра.

