Вологодское заксобрание может заморозить назначение нового сенатора

Вопрос о новом вологодском сенаторе от законодательной власти, вероятно, останется в подвешенном состоянии до выборов нового созыва в сентябре, согласен политолог Ростислав Туровский. «Пока что важно то, что истек длительный «контракт» Юрия Воробьева с Вологодской областью, который был сенатором с 2007 г. Но при этом он политически не проиграл, заняв пост сенатора от исполнительной власти Смоленской области», – сказал эксперт.