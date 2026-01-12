Вологодское заксобрание может заморозить назначение нового сенатора

Вологодское заксобрание может заморозить назначение нового сенатораСреди депутатов не нашлось подходящей кандидатуры на замену Юрию Воробьеву
Парламент Вологодской области, вероятнее всего, в ближайшее время не будет назначать нового сенатора на замену Герою России Юрию Воробьеву, представлявшему легислатуру в Совете Федерации (СФ) с 2007 г. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в региональном парламенте.
Глава фракции КПРФ в заксобрании Александр Морозов и исключенный из «Единой России» (ЕР) депутат Госдумы от Череповца Алексей Канаев также не исключили такого варианта в разговоре с «Ведомостями». Первый сказал, что «пока нет ясности» в вопросе назначения сенатора, второй считает, что «сильных кандидатур среди действующих депутатов нет».
«Ведомости» направили запрос в вологодское заксобрание.
17 декабря 2025 г. губернатор Смоленской области Василий Анохин наделил Воробьева, занимающего должность вице-спикера верхней палаты парламента, полномочиями сенатора от региона вместо досрочно ушедшего в отставку 9 декабря Руслана Смашнева. В результате в СФ появилась вакансия сенатора от Вологодской области.
По закону «О порядке формирования СФ» новый сенатор должен быть назначен не позднее чем через месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего, но ответственность за неисполнение этой нормы не предусмотрена. Сенатором от законодательного органа государственной власти может стать только действующий депутат.
«Если назначать сенатора сейчас, то он проработает в должности всего девять месяцев (до окончания срока текущего созыва заксобрания. – «Ведомости»). Никакого смысла это делать нет. Поэтому [после выборов депутатов заксобрания в сентябре 2026 г.] будет назначен новый сенатор, согласованный с администрацией президента и [спикером СФ Валентиной] Матвиенко», – говорит собеседник в заксобрании Вологодской области.
Самый короткий сенаторский срок
Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что не в курсе ситуации в заксобрании Вологодской области. По его словам, региональный парламент должен исполнить требования закона.
Вопрос о новом вологодском сенаторе от законодательной власти, вероятно, останется в подвешенном состоянии до выборов нового созыва в сентябре, согласен политолог Ростислав Туровский. «Пока что важно то, что истек длительный «контракт» Юрия Воробьева с Вологодской областью, который был сенатором с 2007 г. Но при этом он политически не проиграл, заняв пост сенатора от исполнительной власти Смоленской области», – сказал эксперт.
По мнению Туровского, сложившуюся ситуацию можно назвать компромиссом: Воробьев остается в СФ, а вологодский губернатор Георгий Филимонов получает возможность провести в верхнюю палату парламента более близкого к себе человека.
Политолог Константин Калачев не исключает, что новым сенатором от заксобрания Вологодской области может стать директор Центра боевых искусств Череповца, заслуженный тренер России Юрий Филимонов – отец губернатора. Обсуждение такого сценария началось в региональных Telegram-каналах одновременно с уходом Воробьева.
Назначение сенаторами прямых родственников губернатора этого же региона – экстравагантная практика, говорит политолог Александр Кынев. «На моей памяти за последние 25 лет только при [губернаторе Орловской области с 1993 по 2009 г.] Егоре Строеве его дочь [Марина Рогачева] была членом СФ, но это был очень специфический политический режим того времени», – сказал Кынев «Ведомостям».
Известно несколько примеров затягивания заксобраниями сроков назначения сенаторов. Рязанская областная дума год и четыре месяца не имела своего представителя в верхней палате парламента, с тех пор как Игорь Морозов покинул свой пост 16 ноября 2022 г. Депутат Игорь Мурог был назначен новым сенатором лишь 2 апреля 2024 г.
Верховный хурал Тувы 22 мая 2025 г. с восьмимесячной задержкой назначил сенатором директора территориального ФОМСа Шолбана Кужугета. На пост представителя регионального парламента в СФ претендовал бывший первый замминистра обороны России Руслан Цаликов, но он остался депутатом хурала.