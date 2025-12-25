Признанный незаконным памятник Сталину в Вологде останется на своем месте

Признанный незаконным памятник Сталину в Вологде останется на своем местеМонумент передан музею «Вологодская ссылка» по договору безвозмездного пользования
Индивидуальный предприниматель (ИП) Екатерина Ложеницына, выполнившая памятник Иосифу Сталину для музея «Вологодская ссылка», вернула в бюджет деньги, полученные по госконтракту на изготовление скульптуры. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в правительстве Вологодской области. По данным собеседника, памятник передан музею по договору безвозмездного пользования.
«Ведомости» направили запрос в правительство региона.
23 декабря Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение вологодского арбитража и постановление 14-го арбитражного апелляционного суда, которыми была признана незаконной установка монумента.
С иском с требованием снести бронзового Сталина в суд обратилась прокуратура Вологодской области, посчитавшая не соответствующим закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» способ определения подрядчика (закупка у единственного поставщика).
Дело в том, что памятник изготавливался в процессе исполнения контракта, а на момент закупки его не существовало. Суд согласился с доводами истца и признал госконтракт недействительным с применением последствий недействительности сделки.
Памятник Иосифу Сталину был установлен на территории музея «Вологодская ссылка» (соседнее с правительством Вологодской области здание, здесь будущий вождь жил во время ссылки в 1911–1912 гг.) 21 декабря 2024 г. по инициативе губернатора Георгия Филимонова. Он ранее неоднократно заявлял, что памятник будет стоять, несмотря на решения суда о его сносе.
«Музей должен вернуть памятник Ложенициной – акт приема-передачи подписан, стало быть вернули. То есть решение суда исполнено. В настоящее время памятник передан музею по договору безвозмездного пользования, а значит, находится на территории музея на законных основаниях. Вряд ли скульптуру, которая привлекает туристов, кто-то захочет убирать», – сказал собеседник в правительстве Вологодской области. По его словам, турпоток [в музей] вырос на 40%, в том числе благодаря шумихе.
О том, что памятник Сталину повысил интерес к музею «Вологодская ссылка», 24 декабря сообщал Филимонов. По его словам, в 2025 г. учреждение посетили 5700 человек, тогда как в 2024 г. – около 4100 человек.
По данным исследовательского центра «Сидорин лаб», по просьбе «Ведомостей» проанализировавшего отношение россиян к памятникам и фигуре Сталина в целом, только 2% опрошенных негативно высказываются об увековечении памяти вождя. Около половины упоминаний о возведении и восстановлении памятников Сталину в интернете носят положительную оценку (49%), столько же – нейтральную (49%). Аналитики центра с 1 мая по 31 июля обработали более 60 000 упоминаний памятников вождю в РФ в социальных сетях, большая часть из них – комментарии, писали «Ведомости» 20 августа.