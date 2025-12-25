Признанный незаконным памятник Сталину в Вологде останется на своем месте

«Музей должен вернуть памятник Ложенициной – акт приема-передачи подписан, стало быть вернули. То есть решение суда исполнено. В настоящее время памятник передан музею по договору безвозмездного пользования, а значит, находится на территории музея на законных основаниях. Вряд ли скульптуру, которая привлекает туристов, кто-то захочет убирать», – сказал собеседник в правительстве Вологодской области. По его словам, турпоток [в музей] вырос на 40%, в том числе благодаря шумихе.