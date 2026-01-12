Управление делами Госдумы возглавил давний соратник Володина

Андрей Жорин долгие годы работает с нынешним председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В то время когда Володин был первым замруководителя администрации президента, Жорин работал на разных должностях в «Единой России», был референтом Управления президента по внутренней политике. После перехода Володина в думу в 2016 г. Жорин стал замруководителя исполкома ОНФ. А в 2019 г. Жорин пришел в Госдуму на должность начальника управления по работе с обращениями граждан, позже он также стал замруководителя аппарата нижней палаты, а затем возглавил управление организационного обеспечения законодательного процесса.