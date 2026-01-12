Управление делами Госдумы возглавил давний соратник Володина

Управление делами Госдумы возглавил давний соратник ВолодинаАндрей Жорин сменил на этом посту Евгения Лашманкина
Управление делами Государственной думы в качестве исполняющего обязанности возглавил бывший начальник управления организационного обеспечения законодательного процесса нижней палаты Андрей Жорин. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в Госдуме. Жорин на посту начальника управделами Госдумы сменил Евгения Лашманкина, который покинул этот пост с 12 января. «Ведомости» писали о соответствующем распоряжении 26 декабря.
В свою очередь на должность начальника управления организационного обеспечения законодательного процесса может прийти нынешний начальник отдела социального и транспортного обеспечения управделами Госдумы Виталий Мишин. Жорин и Мишин пока возглавят соответствующие структуры с приставкой «исполняющие обязанности». «Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.
Андрей Жорин долгие годы работает с нынешним председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В то время когда Володин был первым замруководителя администрации президента, Жорин работал на разных должностях в «Единой России», был референтом Управления президента по внутренней политике. После перехода Володина в думу в 2016 г. Жорин стал замруководителя исполкома ОНФ. А в 2019 г. Жорин пришел в Госдуму на должность начальника управления по работе с обращениями граждан, позже он также стал замруководителя аппарата нижней палаты, а затем возглавил управление организационного обеспечения законодательного процесса.
Управление делами – ключевое подразделение аппарата Госдумы, поскольку через него «проходят финансовые потоки на обеспечение деятельности нижней палаты – начиная от хозяйственного обслуживания здания и заканчивая санаторно-курортной деятельностью и работой думской столовой», говорил ранее «Ведомостям» собеседник в нижней палате. Управление делами Госдумы было образовано в июле 1994 г. на тот момент председателем нижней палаты Иваном Рыбкиным. Оно было образовано на базе хозяйственного управления.
Володин регулярно проводит перестановки в аппарате нижней палаты. Среди последних крупных перестановок весной 2025 г. сменился начальник управления пресс-службы и информации – управление возглавил замруководителя аппарата Дмитрий Масланов. Сейчас он совмещает обе должности. Летом 2024 г. с должности замруководителя аппарата, отвечавшего за взаимодействие со СМИ, ушел Сергей Пушкин. Тогда же из Думы ушли замначальника аппарата Владимир Попов и замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин.