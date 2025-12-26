В аппарате Госдумы произошли кадровые изменения

Биографии Лашманкина в открытом доступе нет. Известно, что он работал в нижней палате еще до прихода в 2016 г. на пост спикера Володина. Лашманкин родился в 1986 г. Работал в думе на разных позициях, в частности, был руководителем секретариата вице-спикера Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия»). При Володине стал начальником управделами нижней палаты. Лашманкин в начале 2010-х годов защитил диссертацию на соискание кандидата юридических наук в Институте государства и права РАН по теме «Статус фракций политических партий в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (конституционно-правовое исследование)».