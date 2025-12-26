В аппарате Госдумы произошли кадровые изменения

В аппарате Госдумы произошли кадровые измененияС должности начальника управления делами нижней палаты уходит Евгений Лашманкин
В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин 26 декабря подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя аппарата Госдумы – начальника управления делами Евгения Лашманкина. В распоряжении говорится, что Лашманкин уйдет с должности по собственному желанию с 12 января 2026 г. – это первый рабочий день Госдумы в предстоящую весеннюю сессию. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате. «Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.
Как замруководителя аппарата Лашманкин отвечает за все связанное с материально-техническим обеспечением депутатов Госдумы, говорит источник «Ведомостей»: «Это ремонт, вопросы, которые связаны с техническим, транспортным обслуживанием, состоянием помещений и т.д.» Еще один собеседник говорит, что управление делами – ключевое подразделение аппарата Госдумы, поскольку через него «проходят финансовые потоки на обеспечение деятельности нижней палаты – начиная от хозяйственного обслуживания здания и заканчивая санаторно-курортной деятельностью и работой думской столовой».
Биографии Лашманкина в открытом доступе нет. Известно, что он работал в нижней палате еще до прихода в 2016 г. на пост спикера Володина. Лашманкин родился в 1986 г. Работал в думе на разных позициях, в частности, был руководителем секретариата вице-спикера Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия»). При Володине стал начальником управделами нижней палаты. Лашманкин в начале 2010-х годов защитил диссертацию на соискание кандидата юридических наук в Институте государства и права РАН по теме «Статус фракций политических партий в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (конституционно-правовое исследование)».
Управление делами Госдумы было образовано в июле 1994 г. на тот момент председателем нижней палаты Иваном Рыбкиным. Оно было образовано на базе хозяйственного управления. До Лашманкина, сразу после прихода в Госдуму Володина, управление возглавил нынешний руководитель аппарата нижней палаты Игорь Дивейкин. Лашманкин же стал начальником управления делами в 2019 г.
Володин периодически ротирует кадры в аппарате Государственной думы. Среди последних крупных перестановок весной этого года произошла смена начальника управления пресс-службы и информации – Ольгу Портнову на этом посту сменил замруководителя аппарата Дмитрий Масланов. Сейчас он совмещает обе должности. Летом 2024 г. с должности замруководителя аппарата, отвечавшего за взаимодействие со СМИ, ушел Сергей Пушкин. Тогда же ушли замначальника аппарата Владимир Попов и замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин.
Аппаратчики в Госдуме являются важной составляющей эффективности работы парламента, говорит политолог Павел Склянчук: «Некоторые работают на своих должностях более 10-20 лет, сложившая бюрократическая система сильно влияет на повседневную деятельность депутатов».