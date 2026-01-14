Южная Корея пытается примирить Китай и Японию

Южная Корея пытается примирить Китай и ЯпониюИх конфронтация невыгодна Сеулу
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 13 января приехал с двухдневным визитом в Японию, где провел переговоры с ее премьером Санаэ Такаити. Эта поездка последовала за первым за восемь лет госвизитом южнокорейского лидера в Китай в самом начале 2026 г. При этом планировавшийся на конец декабря 2025 г. саммит трех стран был сорван из-за резкого обострения в отношениях Пекина и Токио после жестких слов Такаити о возможном вовлечении в конфликт за Тайвань. И пока их ссора не идет на спад: только в начале 2026 г. Китай объявил о новых ограничениях на экспорт – только в Японию – товаров двойного назначения, которые, как заверяют в Пекине, используют там для военных целей. А под это теоретически подпадают некоторые критически важные для промышленности редкоземельные элементы.
Сейчас же Ли сказал по итогам переговоров, что Пекину, Сеулу и Токио необходимо сотрудничать в трехстороннем формате. «Я подчеркнул, что трем странам Северо-Восточной Азии – Корее, Японии и Китаю – необходимо найти как можно больше точек соприкосновения», – сообщил он. Такаити деликатную тему своего скандала с большим соседом на публике обошла стороной. Как сообщает общественный вещатель Японии NHK, накануне Ли рассказывал, что во время своего недавнего общения с председателем КНР Си Цзиньпином он сказал ему, что Сеулу в равной степени важны отношения с Пекином и Токио. При этом корейцы не хотят занимать в конфликте чью-либо позицию.
Кроме того, Ли сообщил, что Япония и Южная Корея «подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», а также договорились о тесной координации «в вопросах политики в отношении Северной Кореи». Ли также вспоминал, что в прошлом у двух стран «были болезненные моменты», но в нынешних условиях «сотрудничество важнее всего остального». И в этот раз снова обсуждались проблемы периода оккупации полуострова в 1910–1945 гг.
В наши же дни Сеул надеется вскоре присоединиться к зоне свободной торговли Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Впрочем, пока торговые отношения Южной Кореи и Японии осложнены, например, запретом на импорт морепродуктов из восьми ее префектур, что формально объясняется небезопасностью продукции из-за последствий аварии на АЭС «Фукусима». В заключение дня Ли и Такаити вместе сыграли на барабанах хит K-pop группы BTS и основную тему из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов».
Южная Корея вряд ли сможет помирить Китай и Японию, считает профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Во-первых, сама Республика Корея слишком слаба для такой миротворческой деятельности – ее экономический потенциал несопоставим с японским и китайским. Во-вторых, с точки зрения Китая, Сеул – это предвзятый игрок (как союзник США) и потому не способный выполнять роль посредника, продолжает Ланьков.
Южнокорейский президент при этом может ставить перед собой цель помирить Токио и Пекин, указывает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Уже тот факт, что Ли в Японии призвал к трехсторонним встречам, говорит о нестандартном подходе. По словам Дьячкова, на каждом из двусторонних треков в треугольнике Сеул – Токио – Пекин есть как возможности для сотрудничества, так и значительные препятствия. Любопытно, что на протяжении своей политической карьеры нынешний лидер Южной Кореи выступал с открыто антияпонских позиций и упрекал своего консервативного предшественника за «низкопоклонничество» перед Токио, отмечает эксперт. Сейчас же налицо разительная перемена в подходе, что нужно объяснить и южнокорейскому электорату. И поэтому было заявлено, что отношения с Токио будут развиваться по принципу «идти в будущее, но смотреть в лицо колониальному прошлому», продолжает Дьячков.
Ли не способен помирить Китай и Японию, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов. Эксперт напоминает, что ранее по итогам его визита в Китай не было подписано «нормального соглашения», а только общий совместный меморандум.
В целом южнокорейское руководство сейчас пытается «ходить по натянутому канату», отмечает Ланьков: с одной стороны, максимально налаживать отношения с США, льстя президенту Дональда Трампу, и при этом не ссориться с Китаем и Японией. Попытки Ли обеспечить неплохие отношения с Токио сами по себе необычны, так как исторически левые националисты, к которым он относится, воспринимали Японию враждебно, а США – скептически. Что же касается совместных проектов Южной Кореи, то в случае с КНР речь идет об огромном количестве проектов (например, в Китай поступает много корейских инвестиций, развиваются автопром и мелкие фирмы), а с Японией – скорее о научно-техническом сотрудничестве, говорит Ланьков.