Южная Корея пытается примирить Китай и Японию

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 13 января приехал с двухдневным визитом в Японию, где провел переговоры с ее премьером Санаэ Такаити. Эта поездка последовала за первым за восемь лет госвизитом южнокорейского лидера в Китай в самом начале 2026 г. При этом планировавшийся на конец декабря 2025 г. саммит трех стран был сорван из-за резкого обострения в отношениях Пекина и Токио после жестких слов Такаити о возможном вовлечении в конфликт за Тайвань. И пока их ссора не идет на спад: только в начале 2026 г. Китай объявил о новых ограничениях на экспорт – только в Японию – товаров двойного назначения, которые, как заверяют в Пекине, используют там для военных целей. А под это теоретически подпадают некоторые критически важные для промышленности редкоземельные элементы.