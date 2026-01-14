Газета
Главная / Политика /

Володин попросил депутатов Госдумы обсуждать острые инициативы в закрытом режиме

Также парламентариям рекомендовали следить за своим поведением на пленарных заседаниях, поскольку их снимают фотокорреспонденты
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам различные их инициативы сначала обсуждать в закрытом режиме и уже после этого рассказывать о них публично и вносить соответствующие законопроекты в нижнюю палату. Про это спикер рассказал 14 января в закрытой от СМИ части пленарного заседания, сообщили «Ведомостям» два собеседника в Госдуме.

«Надо находить возможность обсуждать самые острые темы и где-то неприятные, понимая, что это необходимо. И делать это в таком [закрытом] формате – если мы хотим добиться решения, а не других каких-то результатов», – сказал Володин.

В свою очередь депутатам «Единой России» фракция разослала сообщения о том, что на балконе в зале пленарных заседаний работают фотокорреспонденты с длиннофокусными объективами, которые их фотографируют. Поэтому аппарат фракции просит депутатов помнить о том, что они в любой момент могут попасть в объектив. Подобное сообщение аппарат уже направлял депутатам Госдумы в прошедшую осеннюю сессию. В сообщении также говорится, что председатель нижней палаты об этом уже проинформировал депутатов.

Как Госдума открывала последнюю весеннюю сессию уходящего созыва
13 января Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной в VIII созыве. Выборы нового состава нижней палаты пройдут в сентябре. Спикер Вячеслав Володин обратил внимание депутатов на то, что в законодательном портфеле находится 1078 инициатив.
1  / 15

13 января Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной в VIII созыве. Выборы нового состава нижней палаты пройдут в сентябре. Спикер Вячеслав Володин обратил внимание депутатов на то, что в законодательном портфеле находится 1078 инициатив. / Максим Стулов / Ведомости

Кроме того, спикер на рассмотрении повестки сказал, что отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля (ранее он планировался на 25 марта). Все темы, которые волнуют депутатов, могут обсуждаться с министрами на заседании профильных комитетов и на встрече председателя правительства с фракциями, сказал он. Отчет Центробанка будет также раньше запланированного, отметил Володин. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал, что отчет ЦБ вместо апреля пройдет в марте – работа по отчету уже началась. Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что ЦБ надо снижать ставку до 8–10%, потому что иначе Центробанк «играет на [президента США Дональда] Трампа».

В ближайшее время будет проведено заседание комитета по финрынку с участием представителей Центробанка, на котором обсудят кредитование предприятий, сказал Аксаков. Володин на реплику Аксакова, что сейчас на повестке пленарного заседания обсуждение политики ЦБ идет в закрытом режиме, заявил, что «он [режим] открытый». «Вы иллюзий не питайте. Особенно такую информацию – многие из вас сидят и снимают втихую», – пошутил спикер.

Читайте также:В Госдуме проверят проведение круглых столов с начала работы созыва
