Володин попросил депутатов Госдумы обсуждать острые инициативы в закрытом режиме

Кроме того, спикер на рассмотрении повестки сказал, что отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля (ранее он планировался на 25 марта). Все темы, которые волнуют депутатов, могут обсуждаться с министрами на заседании профильных комитетов и на встрече председателя правительства с фракциями, сказал он. Отчет Центробанка будет также раньше запланированного, отметил Володин. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал, что отчет ЦБ вместо апреля пройдет в марте – работа по отчету уже началась. Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что ЦБ надо снижать ставку до 8–10%, потому что иначе Центробанк «играет на [президента США Дональда] Трампа».