Володин попросил депутатов Госдумы обсуждать острые инициативы в закрытом режиме

Володин попросил депутатов Госдумы обсуждать острые инициативы в закрытом режимеТакже парламентариям рекомендовали следить за своим поведением на пленарных заседаниях, поскольку их снимают фотокорреспонденты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам различные их инициативы сначала обсуждать в закрытом режиме и уже после этого рассказывать о них публично и вносить соответствующие законопроекты в нижнюю палату. Про это спикер рассказал 14 января в закрытой от СМИ части пленарного заседания, сообщили «Ведомостям» два собеседника в Госдуме.
«Надо находить возможность обсуждать самые острые темы и где-то неприятные, понимая, что это необходимо. И делать это в таком [закрытом] формате – если мы хотим добиться решения, а не других каких-то результатов», – сказал Володин.
В свою очередь депутатам «Единой России» фракция разослала сообщения о том, что на балконе в зале пленарных заседаний работают фотокорреспонденты с длиннофокусными объективами, которые их фотографируют. Поэтому аппарат фракции просит депутатов помнить о том, что они в любой момент могут попасть в объектив. Подобное сообщение аппарат уже направлял депутатам Госдумы в прошедшую осеннюю сессию. В сообщении также говорится, что председатель нижней палаты об этом уже проинформировал депутатов.
Кроме того, спикер на рассмотрении повестки сказал, что отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля (ранее он планировался на 25 марта). Все темы, которые волнуют депутатов, могут обсуждаться с министрами на заседании профильных комитетов и на встрече председателя правительства с фракциями, сказал он. Отчет Центробанка будет также раньше запланированного, отметил Володин. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал, что отчет ЦБ вместо апреля пройдет в марте – работа по отчету уже началась. Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что ЦБ надо снижать ставку до 8–10%, потому что иначе Центробанк «играет на [президента США Дональда] Трампа».
В ближайшее время будет проведено заседание комитета по финрынку с участием представителей Центробанка, на котором обсудят кредитование предприятий, сказал Аксаков. Володин на реплику Аксакова, что сейчас на повестке пленарного заседания обсуждение политики ЦБ идет в закрытом режиме, заявил, что «он [режим] открытый». «Вы иллюзий не питайте. Особенно такую информацию – многие из вас сидят и снимают втихую», – пошутил спикер.