Юлию Тимошенко обвиняют в коррупции: что это значитУже сидевшей при Януковиче из-за газа экс-премьеру Украины вменяют подкуп депутатов в Раде
На Украине прошли обыски у экс-премьера страны и руководителя фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлии Тимошенко. Их провели антикоррупционные органы Украины в лице Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как говорится в комментарии бюро, ему удалось разоблачить руководителя одной из депутатских фракций Рады в связи с предложениями неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование за или против конкретных законопроектов. При этом имя самого руководителя в НАБУ не назвали.
Но это сделал в своем Telegram-канале нардеп Рады от фракции «Европейская солидарность» (ЕС) Алексей Гончаренко, причем председатель ЕС – экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России). Он обвиняется в госизмене и поддержке терроризма по делу о контрабанде угля из неподконтрольного тогда Киеву Донбасса и находится с начала 2025 г. под санкциями, утвержденными нынешним президентом и соперником на выборах 2019 г. Владимиром Зеленским. «Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги», – подчеркнул Гончаренко.
Сама Тимошенко признала, что в ее офисе прошли обыски, но все обвинения в коррупционных преступлениях она отвергает, называя их абсурдными. В соцсетях лидер «Батькивщины» назвала обыск «грандиозным пиар-ходом» и связала его со скорыми выборами на Украине. «Не нашли ничего, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации <...> Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось», – заявила Тимошенко. По украинскому законодательству ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Кроме обысков НАБУ опубликовало видео с расшифровкой переговоров депутатов Верховной рады. В ролике Тимошенко якобы договаривается с другим депутатом о том, что он и еще два нардепа будут голосовать так же, как и представители «Батькивщины». Нардепам было поручено «грохнуть большинство» (об этом на записи заявил женский голос), конкретно – поддержать отставку Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации, Дениса Шмыгаля – с позиции министра обороны и Василия Малюка – с поста руководителя СБУ. Тимошенко в ответ на публикацию видео выразила протест, заявив, что в ролике звучал другой женский голос.
Примечательно, что Федоров все же был назначен министром обороны Украины – правда, со второго раза. В первую попытку 13 января голосование за его кандидатуру в Раде провалилось. 14 же января за назначение Федорова руководителем минобороны страны проголосовало 277 депутатов при 266 необходимых.
Показательное давление на Тимошенко – это не антикоррупционное дело и не связано с голосованием в Раде по министрам, на самом деле речь идет о полной перестройке управления украинским парламентом, говорит политолог Дарина Боровик. Она объяснила, что работа на этом направлении ведется с подачи США в обход Зеленского давно и системно: через фракции, депутатские группы, неформальные объединения и олигархические центры влияния.
«Но есть один ключевой момент. Управляемый парламент невозможен без фракций ЕС Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко», – подчеркнула Боровик. По ее словам, ситуация – не столько месть со стороны Зеленского, сколько американская «зачистка» под будущие выборы, цель которых – избрание легитимного подписанта для мирных соглашений в вооруженном конфликте с Россией. При этом США важно подготовить к этому моменту лояльный и предсказуемый украинский политикум, считает Боровик.
Несмотря на изначальные попытки Зеленского сопротивляться НАБУ и САП, сейчас они действуют во многом с ним заодно, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, Зеленский понимает, что постепенно вероятность проведения новых выборов увеличивается, и именно поэтому он начал масштабные кадровые перестановки и спускает контрольные органы на потенциальных противников. Давление на Тимошенко – тот же сюжет, подчеркнул Скориков: «НАБУ и САП создавались и координируются силами в американском внешнеполитическом истеблишменте, связанными с демпартией США. Они же стояли за смещением Ермака, слив на него весь накопившийся негатив. После поддержали продвижение экс-главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России) на пост главы офиса президента, а теперь зачищают нелояльных курсу войны в Раде и среди «оппозиции», и среди членов президентской партии «Слуга народа».
Еще до Евромайдана 2013–2014 гг. Тимошенко частично отбыла уголовное наказание. В 2011 г. при президенте Викторе Януковиче ее осудили на семь лет по делу о превышении полномочий в ходе газовых переговоров с Россией, в результате чего Киев получил ущерб в $200 млн. Тимошенко запретили занимать политические должности на три года. Политик начала отбывать наказание в женской колонии в Харькове. В мае 2012 г. ее перевели в больницу по состоянию здоровья. В 2014 г. после бегства Януковича новым руководством Украины статья, по которой посадили Тимошенко, была декриминализирована, экс-премьер вышла на свободу, ее судимость была снята.