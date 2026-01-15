Юлию Тимошенко обвиняют в коррупции: что это значит

Несмотря на изначальные попытки Зеленского сопротивляться НАБУ и САП, сейчас они действуют во многом с ним заодно, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, Зеленский понимает, что постепенно вероятность проведения новых выборов увеличивается, и именно поэтому он начал масштабные кадровые перестановки и спускает контрольные органы на потенциальных противников. Давление на Тимошенко – тот же сюжет, подчеркнул Скориков: «НАБУ и САП создавались и координируются силами в американском внешнеполитическом истеблишменте, связанными с демпартией США. Они же стояли за смещением Ермака, слив на него весь накопившийся негатив. После поддержали продвижение экс-главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России) на пост главы офиса президента, а теперь зачищают нелояльных курсу войны в Раде и среди «оппозиции», и среди членов президентской партии «Слуга народа».