На Украине раскрыли разговор Тимошенко о схеме по оплате голосования в Раде

На Украине раскрыли разговор Тимошенко о схеме по оплате голосования в РадеЕй предъявлено подозрение в предоставлении неправомерной выгоды депутатам
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Бюро разместило запись у себя в Telegram-канале.
Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о лидере украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».
НАБУ указывает, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества на длительный период. В рамках схемы парламентариям должны были поступать указания по голосованию.
Руководителю депутатской фракции предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
14 января издание «Обозреватель» сообщало о проведении обысков у Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. По версии следствия, подозреваемые предлагали неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций в обмен на голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.
Позже Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. По ее словам, обыск является «грандиозным пиар-ходом».