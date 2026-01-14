Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Украине раскрыли разговор Тимошенко о схеме по оплате голосования в Раде

Ей предъявлено подозрение в предоставлении неправомерной выгоды депутатам
Ведомости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Бюро разместило запись у себя в Telegram-канале.

Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о лидере украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

НАБУ указывает, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества на длительный период. В рамках схемы парламентариям должны были поступать указания по голосованию.

Руководителю депутатской фракции предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

14 января издание «Обозреватель» сообщало о проведении обысков у Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. По версии следствия, подозреваемые предлагали неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций в обмен на голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.

Позже Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. По ее словам, обыск является «грандиозным пиар-ходом».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её