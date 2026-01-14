Тимошенко подтвердила проведение обысков по делу о коррупции
Глава парламентской фракции «Батькивщина» Украины Юлия Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. Об этом она написала в Facebook
«Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения», – написала политик. Она считает, что дело против нее является политическим преследованием с целью устранения как конкурента.
14 января издание «Обозреватель» сообщало, что обыски проходят у Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.
По версии следствия, подозреваемые предлагали неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций в обмен на голосование «за» или «против» конкретных законопроектов. НАБУ отказалось комментировать информацию, а пресс-секретарь Тимошенко и нардеп от ее партии на запросы не ответили.
По данным источников издания, Тимошенко вручили подозрение по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия Киселя, которому инкриминируют получение неправомерной выгоды за голосование в Раде. Другие собеседники сообщили, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии.
27 декабря 2025 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты Украины. По данным ведомств, участники группы систематически получали незаконное вознаграждение за голосование в Верховной раде.