Тимошенко подтвердила проведение обысков по делу о коррупции

Глава парламентской фракции «Батькивщина» Украины Юлия Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. Об этом она написала в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Она отвергла все обвинения, назвав их абсурдными.