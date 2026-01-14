Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Тимошенко подтвердила проведение обысков по делу о коррупции

Ведомости

Глава парламентской фракции «Батькивщина» Украины Юлия Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. Об этом она написала в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Она отвергла все обвинения, назвав их абсурдными.

«Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения», – написала политик. Она считает, что дело против нее является политическим преследованием с целью устранения как конкурента.

14 января издание «Обозреватель» сообщало, что обыски проходят у Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Захарова назвала руководство Украины «международной бригадой по прокачке денег»

Политика / Международные отношения

По версии следствия, подозреваемые предлагали неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций в обмен на голосование «за» или «против» конкретных законопроектов. НАБУ отказалось комментировать информацию, а пресс-секретарь Тимошенко и нардеп от ее партии на запросы не ответили.

По данным источников издания, Тимошенко вручили подозрение по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия Киселя, которому инкриминируют получение неправомерной выгоды за голосование в Раде. Другие собеседники сообщили, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии.

27 декабря 2025 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты Украины. По данным ведомств, участники группы систематически получали незаконное вознаграждение за голосование в Верховной раде.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте