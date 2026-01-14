Антикоррупционные органы проводят обыски у главы «Слуги народа» Арахамии
Обыски проходят у лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, сообщает издание «Обозреватель».
Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады по предложению взятки ряду народных депутатов за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов. Народные депутаты, которым предлагали подобные «сделки», относились к другим парламентским фракциям, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Кого именно поймали на предложении взятки, не уточнялось.
По данным источников издания, Тимошенко вручили подозрение по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия Киселя, которому инкриминируют получение неправомерной выгоды за голосование в Раде. Другие собеседники сообщили, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии.
27 декабря 2025 г. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты Украины. По данным ведомств, участники группы систематически получали незаконное вознаграждение за голосование в Верховной раде.
СМИ сообщали, что подозрения в этом деле получили нардепы от «Слуги народа» Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Кисель. 30 декабря Высший антикоррупционный суд республики избрал Киселю меру пресечения в виде залога.