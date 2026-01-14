Антикоррупционные органы проводят обыски у главы «Слуги народа» Арахамии

Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады по предложению взятки ряду народных депутатов за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов. Народные депутаты, которым предлагали подобные «сделки», относились к другим парламентским фракциям, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Кого именно поймали на предложении взятки, не уточнялось.