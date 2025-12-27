НАБУ заявило о разоблачении ОПГ в Верховной раде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты Украины. Как утверждают антикоррупционные органы, участники группы систематически получали незаконное вознаграждение за голосование в Верховной раде. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
На фоне заявления НАБУ ряд депутатов и источников сообщили о проведении следственных действий в правительственном квартале Киева. Депутат Алексей Гончаренко заявлял о появлении сотрудников НАБУ вблизи зданий власти. Позднее он сообщил, что следственные действия проходят в помещении парламентского комитета по вопросам транспорта.
Близкий к НАБУ депутат Ярослав Железняк заявил, что под «группой нардепов» может подразумеваться народный депутат Александр Кисель – глава комитета по транспорту, заместитель руководителя фракции «Слуга народа» и руководитель Днепропетровской областной организации партии. По данным издания, Кисель считается близким к украинскому режиссеру Сергею Шефиру и президенту Владимиру Зеленскому.
Ряд источников утверждает, что НАБУ вело прослушивание Киселя более двух лет и якобы задокументировало разговоры, связанные с выдачей наличных средств депутатам. Официального подтверждения этих данных антикоррупционные органы не предоставляли.
Также сообщалось о следственных действиях в отношении депутата Юрия Корявченкова (известного как Юзик), но НАБУ впоследствии опровергло информацию об обысках у него. При этом сведения о действиях в отношении Киселя бюро не опровергло.
В НАБУ заявили, что во время следственных действий в комитетах парламента сотрудники управления государственной охраны Украины оказывали сопротивление, но детективам удалось попасть в правительственный квартал. По данным «Страны», проверки также проходят в КВЦ «Парковый», где располагается офис партии «Слуга народа».
Антикоррупционные органы подчеркивают, что следственные действия продолжаются, а подробности дела будут обнародованы по мере их процессуального оформления.
10 ноября антикоррупционные органы Украины обнаружили крупную незаконную схему, организатором которой назвали Тимура Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По данным НАБУ, участники преступного сообщества требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.