Захарова назвала руководство Украины «международной бригадой по прокачке денег»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Украины «международной бригадой по прокачке денег». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова иронично подметила, что «украинские патриоты» запрещают говорить на русском языке и учить его, а также переписывают историю республики, потому что образованные люди будут задавать вопросы. Именно поэтому украинской власти нужно нейтрализовать сознание нации.
«Для масштабной международной коррупции, центром которой стала Украина, нужен режим тишины», – написала официальный представитель МИДа.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
21 ноября The Wall Street Journal сообщала, что план США по урегулированию конфликта подразумевал проведение аудита по всему объему международной помощи, которую Киев получил с 2022 г. Украинская сторона исключила этот пункт, хотя, по мнению издания, он был «очевидным шагом по разоблачению предполагаемой коррупции».