Политика

WSJ: Украина исключила пункт об ответственности за коррупцию из плана США

Ведомости

Украина убрала из плана Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией пункт, который мог бы разоблачить коррупцию при использовании средств, которые Киев получил за время кризиса, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник рассказал изданию, что удаленный пункт был связан с призывом к аудиту полного объема международной помощи Украине с начала конфликта. Газета подчеркнула, что такое условие было «очевидным шагом по разоблачению предполагаемой коррупции».

После правок в опубликованном варианте плана отмечается, что страны – участницы конфликта получат «полную амнистию за свои действия» в этот период.

21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Документ также предполагает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.

