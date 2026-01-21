«Кинопроизводство – это кентавр. Голова – верхняя часть, которая делает контент»Как депутаты обсуждали увеличение госфинансирования на анимацию
В Госдуме 20 января обсудили правительственные поправки в закон о господдержке кинематографии. У депутатов оказалось множество вопросов к представителям Минкультуры после новогодних праздников. Законопроект направлен на оптимизацию условий, которые регулируют госфинансирование производства национальных фильмов, рассказала замминистра культуры – статс-секретарь министерства Жанна Алексеева. За Минкультуры закрепляют полномочия по утверждению приоритетных тем фильмов для поддержки и ее объемов.
Прежде Минкульт издавал приказы на основании постановления правительства, теперь же они будут основываться на законе «О государственной поддержке кинематографии». Также законопроект предполагает увеличение объема господдержки анимационных фильмов с 70 до 100% сметы (сейчас 100% – для художественных фильмов для детей). Это позволит помочь создателям таких фильмов вне зависимости от «статуса автора таких фильмов или их уникальности», заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).
Вопросы решили задать 11 депутатов. «Вот те фильмы, а в основном мы в последнее время видим ремейки советских классических великолепных, выдающихся вообще детских фильмов или мультфильмов, они не выдерживают никакой критики. Значит, начиная от, так сказать, «Чебурашек» и заканчивая «Бременскими музыкантами», – заявил Ренат Сулейманов (КПРФ).
Поэтому он поинтересовался, есть ли гарантия, что поправки изменят ситуацию к лучшему. Алексеева заявила, что 29 января Минкультуры совместно с думским комитетом по культуре проведет круглый стол, где обсудят поддержку таких фильмов. Но все они поддерживаются на основании решений экспертных советов, куда входят «достаточно яркие представители кинематографии», заверила замминистра.
Анжелику Глазкову (КПРФ) беспокоило, насколько увеличилось или снизилось производство детских фильмов в 2025 г. по сравнению с 1985 г. За 2025 г. поддержано 49 детских сериалов, фильмов и мультфильмов, сказала Алексеева. По ее словам, в целом же за 2025 г. «667 фильмов (не пояснила каких. – «Ведомости»), из них 260 – это фильмы российские», сборы составили 39 млрд руб., посмотрели фильмы 93,7 млн зрителей, причем 79% из них ходили на отечественное кино.
Сангаджи Тарбаев («Новые люди») спросил замминистра, планируется ли отдавать приоритет просветительским фильмам. Алексеева напомнила, что кино поддерживается в соответствии с приоритетными темами, в том числе связанными с воспитанием. Она привела в пример такие темы: «Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации» и др.
Мария Прусакова (КПРФ) пыталась уточнить, как будут реализовываться установки, озвученные президентом, при создании фильмов: «Президент сказал: рожать, рожать и еще раз рожать. Вот каким образом мы сегодня будем популяризировать? Главная героиня обязательно должна быть многодетной либо какие-то обязательные стереотипы должны быть социальные, вот как это будет реализовываться»? Она привела в пример Драпеко, назвав ее «ярким образом тех героев на которых формировались представления о том, кто такая советская женщина, в фильме «А зори здесь тихие». Алексеева вновь сослалась на привлечение к оценке заявок независимых экспертов – а кроме кинематографистов это еще и «представители родительского сообщества, духовенства, участники спецоперации, представители» ведомств.
О том, как будут учитываться региональные особенности производства фильмов, например якутских, спросил Федот Тумусов («Справедливая Россия»). По словам Алексеевой, примеры поддержки фильмов из Якутии есть: «Вот коллеги мне подсказывают, есть замечательный фильм, который был поддержан именно министерством, – «Там, где танцуют стерхи».
Виктор Соболев (КПРФ) попросил Алексееву назвать несколько детских фильмов, которые нравятся лично ей. «Если говорить о детском кино, я, конечно, в эти новогодние праздники смотрела в том числе те фильмы, про которые вы сейчас говорили», – сказала замминистра, отметив, что «Чебурашку-2» посмотрели 10 млн зрителей. «Ну и не прошла мимо современных фильмов, которые были... Выпуск их прошел уже в 2025 г. И из них я назову «Яга на нашу голову», фильм, который я тоже хотела бы назвать, это «Дочь капитана» и «Мой друг кот и Пушкин», – зачитала список Алексеева.
«Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь, когда депутаты задают такие вопросы! Вы воспринимаете это как недоверие к экспертам, да? – сказала с трибуны депутат Нина Останина (КПРФ). – Воспитывает наших детей в том числе и кино, поэтому нам очень важно сегодня знать, какого качества фильмы смотрят наши дети». Она предложила подумать про доступность цен на билеты в кино, а также контролировать фильмы, которые поддерживаются Институтом развития интернета.
С Министерством культуры проблем в части контента нет, но уровень таланта зависит не от ведомства, а от художественной общественности, заявила Драпеко. Также «очень проблемным является обновление аппаратуры в кинотеатрах и изготовление новой отечественной продукции», заявила она.
За последние десятилетия кинематограф прошел через идеологическое падение, пандемию, кризисы, перечисляла Драпеко: «Для нас кино – это развлечение на экране или воспитание на экране. А это целая отрасль промышленности – кинопроизводство. Это кентавр. Голова – это верхняя часть, которая делает контент, придумывает, творит, талант проявляет. И гигантская основа, которая состоит из кинопроизводства. <...> Мы только сейчас начинаем производство микрофонов, и то не для съемок, а для пения», – раскрыла секреты главных проблем российского кинематографа Драпеко.
Законопроект был поддержан единогласно 413 депутатами.