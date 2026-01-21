«Кинопроизводство – это кентавр. Голова – верхняя часть, которая делает контент»

Виктор Соболев (КПРФ) попросил Алексееву назвать несколько детских фильмов, которые нравятся лично ей. «Если говорить о детском кино, я, конечно, в эти новогодние праздники смотрела в том числе те фильмы, про которые вы сейчас говорили», – сказала замминистра, отметив, что «Чебурашку-2» посмотрели 10 млн зрителей. «Ну и не прошла мимо современных фильмов, которые были... Выпуск их прошел уже в 2025 г. И из них я назову «Яга на нашу голову», фильм, который я тоже хотела бы назвать, это «Дочь капитана» и «Мой друг кот и Пушкин», – зачитала список Алексеева.