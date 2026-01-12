Сиквел «Чебурашки» обеспечил почти половину новогодних киносборов

«Чебурашка 2» ожидаемо возглавил новогодний прокат – в его пользу говорили яркий бренд, успех первой части и мощная рекламная кампания, считает Скурихина. Кроме того, релиз получил более половины всех сеансов, отмечает Просянов. Никто из опрошенных экспертов не сомневается, что сиквел догонит оригинал в рублях, однако вряд ли обойдет первую часть по количеству зрителей. По итогам новогоднего проката «Чебурашку 2» уже посмотрело более 9 млн человек, но это примерно на 1 млн меньше показателя первого «Чебурашки» за те же 11 дней (его финальный результат – 22,4 млн проданных билетов). Вряд ли релиз сможет сократить разрыв в последующие недели: после праздников активность семейной аудитории снизится, а в феврале выйдут новые сказки для той же целевой аудитории, пояснила Скурихина.