Сиквел «Чебурашки» обеспечил почти половину новогодних киносборов

Сиквел «Чебурашки» обеспечил почти половину новогодних киносборовПраздничный бокс-офис в 2026 году превысил 10 млрд рублей
Совокупные кассовые киносборы новогодних выходных с 1 по 11 января составили рекордные 10,3 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. В 2025 г. праздничные выходные продлились восемь дней, и общий бокс-офис тогда достиг 6,2 млрд руб. В 2026 г. за аналогичный период (с 1 по 8 января) он составил 8,4 млрд руб.
Почти половину выручки кинотеатрам принес приключенческий фильм «Чебурашка 2», заработавший 4,9 млрд руб. Картина уже вышла на второе место в списке самых кассовых релизов постсоветского кинопроката и уступает только первому «Чебурашке», который в 2023 г. собрал 6,78 млрд руб.
Еще около 40% новогоднего бокс-офиса обеспечили два других семейных релиза – «Простоквашино» и «Буратино», заработавшие примерно одинаковую кассу – 2,08 и 2,06 млрд руб. соответственно.
«Мы очень довольны результатом, – поделился с «Ведомостями» Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип» (прокатчик франшизы «Чебурашка»). – Несмотря на сильную конкуренцию сразу с двумя картинами, рассчитанными на семейную аудиторию, «Чебурашка 2» демонстрирует динамику лучше первой части». Для сравнения: на 11-й день проката оригинальный «Чебурашка» заработал 3,2 млрд руб. – почти на 45% меньше сиквела. Ожиданиями по итоговому бокс-офису «Чебурашки 2» Верещагин не поделился: «О финальных цифрах пока говорить рано, но картина остается в широком прокате».
В числе факторов, которые обеспечили рекордный показатель новогоднего бокс-офиса, – большое количество привлекательных релизов, высокая цена на билет (около 530 руб. – против 480 руб. в январские праздники годом ранее, следует из данных ЕАИС), а также длинные выходные – зрители получили возможность посмотреть сразу все детско-семейные релизы или сходить повторно на понравившийся фильм, рассуждает в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.
Свою роль мог сыграть и хороший разгон, который кинопрокат получил осенью благодаря таким хитам, как «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес», добавляет продюсер, главный редактор онлайн-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов: «Зрители стали ходить в кино более или менее ритмично».
«Чебурашка 2» ожидаемо возглавил новогодний прокат – в его пользу говорили яркий бренд, успех первой части и мощная рекламная кампания, считает Скурихина. Кроме того, релиз получил более половины всех сеансов, отмечает Просянов. Никто из опрошенных экспертов не сомневается, что сиквел догонит оригинал в рублях, однако вряд ли обойдет первую часть по количеству зрителей. По итогам новогоднего проката «Чебурашку 2» уже посмотрело более 9 млн человек, но это примерно на 1 млн меньше показателя первого «Чебурашки» за те же 11 дней (его финальный результат – 22,4 млн проданных билетов). Вряд ли релиз сможет сократить разрыв в последующие недели: после праздников активность семейной аудитории снизится, а в феврале выйдут новые сказки для той же целевой аудитории, пояснила Скурихина.
Главной интригой новогодней недели стала борьба за второе место, из которой победителем вышел фильм Сарика Андреасяна по мотивам советского мультфильма о Дяде Федоре и его мохнатых друзьях. Фактически, это было соперничество двух холдингов – «Газпром-медиа» (стоявшего за «Простоквашино») и «Национальной медиа группы», выпустившей «Буратино», отмечает Просянов. «Простоквашино» обошел конкурента благодаря более четкому позиционированию и тому, что релиз раньше начал рекламную кампанию, полагает эксперт. По его мнению, «Буратино» получился «более артовым», «более сконцентрированным» на подростковой аудитории, однако «этот месседж не был в полной мере считан» и в итоге оба релиза боролись за семейного зрителя.
«Простоквашино» вырвалось вперед с минимальным отрывом, напоминает Скурихина. Окончательное лидерство будет определено к концу января, когда станет понятно, «сарафан» какой ленты сработает лучше в будничных условиях и на какой фильм зрители пойдут во второй и даже третий раз, резюмировала эксперт.