Главная / Медиа /

Сиквел «Чебурашки» обеспечил почти половину новогодних киносборов

Праздничный бокс-офис в 2026 году превысил 10 млрд рублей
Николай Корнацкий
ТАСС
ТАСС

Совокупные кассовые киносборы новогодних выходных с 1 по 11 января составили рекордные 10,3 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. В 2025 г. праздничные выходные продлились восемь дней, и общий бокс-офис тогда достиг 6,2 млрд руб. В 2026 г. за аналогичный период (с 1 по 8 января) он составил 8,4 млрд руб.

Почти половину выручки кинотеатрам принес приключенческий фильм «Чебурашка 2», заработавший 4,9 млрд руб. Картина уже вышла на второе место в списке самых кассовых релизов постсоветского кинопроката и уступает только первому «Чебурашке», который в 2023 г. собрал 6,78 млрд руб.

Еще около 40% новогоднего бокс-офиса обеспечили два других семейных релиза – «Простоквашино» и «Буратино», заработавшие примерно одинаковую кассу – 2,08 и 2,06 млрд руб. соответственно.

«Мы очень довольны результатом, – поделился с «Ведомостями» Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип» (прокатчик франшизы «Чебурашка»). – Несмотря на сильную конкуренцию сразу с двумя картинами, рассчитанными на семейную аудиторию, «Чебурашка 2» демонстрирует динамику лучше первой части». Для сравнения: на 11-й день проката оригинальный «Чебурашка» заработал 3,2 млрд руб. – почти на 45% меньше сиквела. Ожиданиями по итоговому бокс-офису «Чебурашки 2» Верещагин не поделился: «О финальных цифрах пока говорить рано, но картина остается в широком прокате».

Новый «Буратино» собрал с начала проката более 2 млрд рублей

Медиа

В числе факторов, которые обеспечили рекордный показатель новогоднего бокс-офиса, – большое количество привлекательных релизов, высокая цена на билет (около 530 руб. – против 480 руб. в январские праздники годом ранее, следует из данных ЕАИС), а также длинные выходные – зрители получили возможность посмотреть сразу все детско-семейные релизы или сходить повторно на понравившийся фильм, рассуждает в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.

Свою роль мог сыграть и хороший разгон, который кинопрокат получил осенью благодаря таким хитам, как «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес», добавляет продюсер, главный редактор онлайн-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов: «Зрители стали ходить в кино более или менее ритмично».

«Чебурашка 2» ожидаемо возглавил новогодний прокат – в его пользу говорили яркий бренд, успех первой части и мощная рекламная кампания, считает Скурихина. Кроме того, релиз получил более половины всех сеансов, отмечает Просянов. Никто из опрошенных экспертов не сомневается, что сиквел догонит оригинал в рублях, однако вряд ли обойдет первую часть по количеству зрителей. По итогам новогоднего проката «Чебурашку 2» уже посмотрело более 9 млн человек, но это примерно на 1 млн меньше показателя первого «Чебурашки» за те же 11 дней (его финальный результат – 22,4 млн проданных билетов). Вряд ли релиз сможет сократить разрыв в последующие недели: после праздников активность семейной аудитории снизится, а в феврале выйдут новые сказки для той же целевой аудитории, пояснила Скурихина.

Семейный фильм «Простоквашино» собрал 1 млрд рублей

Медиа

Главной интригой новогодней недели стала борьба за второе место, из которой победителем вышел фильм Сарика Андреасяна по мотивам советского мультфильма о Дяде Федоре и его мохнатых друзьях. Фактически, это было соперничество двух холдингов – «Газпром-медиа» (стоявшего за «Простоквашино») и «Национальной медиа группы», выпустившей «Буратино», отмечает Просянов. «Простоквашино» обошел конкурента благодаря более четкому позиционированию и тому, что релиз раньше начал рекламную кампанию, полагает эксперт. По его мнению, «Буратино» получился «более артовым», «более сконцентрированным» на подростковой аудитории, однако «этот месседж не был в полной мере считан» и в итоге оба релиза боролись за семейного зрителя.

«Простоквашино» вырвалось вперед с минимальным отрывом, напоминает Скурихина. Окончательное лидерство будет определено к концу января, когда станет понятно, «сарафан» какой ленты сработает лучше в будничных условиях и на какой фильм зрители пойдут во второй и даже третий раз, резюмировала эксперт.

