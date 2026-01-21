Источники «Ведомостей»: Владимир Путин начал встречи с лидерами думских фракций

У встреч президента с лидерами фракций есть несколько смыслов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это привычный формат, а чем чаще что-то повторяется, тем это жизнеспособней. Ресурсный – лидеры фракции знают, что им практически гарантирована регулярная встреча с первым лицом, это повышает их статус в системе, поскольку почти ни у кого таких гарантий нет, включая глав регионов и членов правительства». По мнению Виноградова, на встречах, несомненно, будет подниматься выборная тема. Лидеров фракций могут услышать по локальным поводам, но чаще всего не особенно принимают во внимание их «глобальные» рецепты, говорит Виноградов: «Но сам факт возможности такой презентации тоже способ продемонстрировать лидерам фракций статус в системе».