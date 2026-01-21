Источники «Ведомостей»: Владимир Путин начал встречи с лидерами думских фракций

Источники «Ведомостей»: Владимир Путин начал встречи с лидерами думских фракцийСреди возможных тем – предстоящие парламентские выборы
Президент Владимир Путин начал серию персональных встреч с лидерами думских фракций. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в Госдуме. На прошлой неделе глава государства провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, говорят источники «Ведомостей». По словам одного из собеседников, вождь коммунистов якобы «остался доволен беседой». Подробно о ее содержании товарищам Зюганов не рассказывал. В ближайшее время, по данным источников «Ведомостей», планируется общение президента с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, ЛДПР Леонидом Слуцким, «Новых людей» Алексеем Нечаевым и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.
«Президент постоянно контактирует с лидерами фракций. И чаще всего такие встречи проходят во внеформальном и непубличном режиме», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
До этого персональные публичные встречи с лидерами фракций у президента проходили в 2024 г. Зюганов встречался с Путиным 27 июня, Васильев – 12 ноября, Слуцкий – 14 ноября, Нечаев – 19 ноября, Миронов – 22 ноября. То есть это традиционное общение лидеров фракций с президентом, говорит один из источников «Ведомостей».
Для партий парламентской оппозиции это повод обсудить с президентом предстоящие в сентябре выборы, добавляет он. По словам еще одного из собеседников, лидеры фракций прошлой осенью на коллективной встрече с Путиным договорились позже встретиться с главой государства и по отдельности. Последнее совместное общение прошло в Ново-Огареве 18 сентября 2025 г., когда началась осенняя сессия прошлого года. Тогда с Путиным помимо пяти руководителей фракций общались председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
У встреч президента с лидерами фракций есть несколько смыслов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это привычный формат, а чем чаще что-то повторяется, тем это жизнеспособней. Ресурсный – лидеры фракции знают, что им практически гарантирована регулярная встреча с первым лицом, это повышает их статус в системе, поскольку почти ни у кого таких гарантий нет, включая глав регионов и членов правительства». По мнению Виноградова, на встречах, несомненно, будет подниматься выборная тема. Лидеров фракций могут услышать по локальным поводам, но чаще всего не особенно принимают во внимание их «глобальные» рецепты, говорит Виноградов: «Но сам факт возможности такой презентации тоже способ продемонстрировать лидерам фракций статус в системе».
Встречи президента с лидерами фракций носят регулярный характер и это своеобразная сверка часов перед предстоящим большим избирательным циклом, считает политолог Александр Немцев: «То есть фракции обозначают проблемы, какие-то свои желания, озабоченности». Президенту тоже важно понимать, чем живут партии, какие у них есть предложения, говорит эксперт. «Конкретные избирательные кампании вряд ли будут обсуждаться с президентом, но обозначить основные проблемы вполне возможно», – считает Немцев.
Собеседник «Ведомостей» в Госдуме отметил, что таким образом у депутатов начинается серия важных консультаций. В скором времени фракции также встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства. Володин говорил, что отчет состоится с 24 по 26 февраля. Уже 26 января пройдет встреча Мишустина с «Единой Россией», 3 февраля – с КПРФ, 4 февраля – с ЛДПР, 10 февраля – со «Справедливой Россией», 11 февраля – с «Новыми людьми», сказал источник в Госдуме.