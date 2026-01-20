«Ведомости» узнали даты встреч фракций с Мишустиным
В рамках подготовки к отчету о работе правительства РФ за 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин проведет встречи с представителями фракций Госдумы. Источник в нижней палате назвал «Ведомостям» даты готовящихся встреч.
Первая встреча российского премьера пройдет с представителями фракции «Единая Россия» 26 января. 3 февраля Мишустин встретится с КПРФ, с депутатами ЛДПР – 4 февраля.
10 февраля состоится встреча премьер-министра РФ с фракцией «Справедливая Россия», а 11 февраля – с «Новыми людьми».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что правительство представит отчет о своей работе за 2025 г. с 24 по 26 февраля, в последнюю неделю месяца. Окончательная дата будет определена позже.
По словам Володина, в 2026 г. было принято решение начать встречи Мишустина с политическими фракциями раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию. В рамках комитетов пройдут встречи с профильными министрами и заместителями председателя правительства, добавил он.