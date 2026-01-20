Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Ведомости» узнали даты встреч фракций с Мишустиным

Анастасия Брянцева
Елена Мухаметшина

В рамках подготовки к отчету о работе правительства РФ за 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин проведет встречи с представителями фракций Госдумы. Источник в нижней палате назвал «Ведомостям» даты готовящихся встреч. 

Первая встреча российского премьера пройдет с представителями фракции «Единая Россия» 26 января. 3 февраля Мишустин встретится с КПРФ, с депутатами ЛДПР – 4 февраля. 

10 февраля состоится встреча премьер-министра РФ с фракцией «Справедливая Россия», а 11 февраля – с «Новыми людьми».

Правительство представит отчет о работе за 2025 год с 24 по 26 февраля

Политика / Власть

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что правительство представит отчет о своей работе за 2025 г. с 24 по 26 февраля, в последнюю неделю месяца. Окончательная дата будет определена позже.

По словам Володина, в 2026 г. было принято решение начать встречи Мишустина с политическими фракциями раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию. В рамках комитетов пройдут встречи с профильными министрами и заместителями председателя правительства, добавил он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь